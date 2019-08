Lars Larsens familie kommer nu med en rørende appel, efter Dynekongen sov stille ind mandag morgen. Han døde af leverkræft.

Derfor har Lars Larsens efterladte oprettet en indsamling hos Kræftens Bekæmpelse, hvor de skriver en appel til danskerne.

Under et billede af en smilende Lars Larsen skriver familien:

’Vi mistede vores elskede mand, far, svigerfar, farfar og morfar til kræften alt for tidligt. Det er vores håb og ønske at alle, der ville have en blomst eller krans i forbindelse med bisættelsen, i stedet vil betænke Kræftens Bekæmpelse med en mindegave!’, skriver familien blandt andet.

De fortsætter:

'Vi tror på, at det kan gøre en forskel. På forhånd tak og kærlig hilsen Kris, Jacob, Mette, Helle, Jørgen, Christian, Christine, Søren og Line'.

Adskillige donationer er allerede tikket ind i indsamlingen - det er alt fra beløb omkring 50 kroner til 10.000 kroner.

I skrivende stund er der indsamlet knap 80.000 kroner i alt.