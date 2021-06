Han står i spidsen for det hele og skal stå på mål for de store beslutninger, men for Jacob Brunsborg er det stadig svært at skulle undvære én bestemt person i topjobbet.

»Det bliver nemmere nu, da det snart er to år siden, at min far døde. Men jeg savner lige at kunne vende mig og spørge ham, som jeg har gjort i de mange år, da vi arbejdede tæt sammen,« siger han.

I et interview med Finans.dk ser Jacob Brunsborg tilbage på de to år, som han har ledet Lars Larsen Group.

Han overtog posten som bestyrelsesformand i familiekoncernen bag Jysk i juni 2019, da faren Lars Larsen blev alvorligt syg med kræft – og døde bare få måneder senere.

Lars Larsen døde i august 2019. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Siden har sønnen være skullet håndtere rollen som overhovedet i familien uden altså at kunne få gode råd fra manden, der grundlagde koncernen tilbage i 1979.

»Nu er jeg bagstopperen. Ham som alle kigger på og venter på, om svaret er, at vi skal gå til højre eller til venstre,« som Jacob Brunsborg udtrykker det.

Han har tidligere været indkøbsdirektør, branddirektør og medlem af holdingbestyrelsen, inden han fik topposten.

Hvilket han tidligere har fortalt skete mod hans vilje.

»Jeg blev ganske ufrivilligt og modvilligt sat i formandsstolen for vores familievirksomhed alt for tidligt, da min far blev syg. Det ville jeg helst ikke, men han er her ikke mere, og så er det ligesom mig, der har stafetten for resten af familien, og når man så sidder i den stol, så vil man gerne gøre det så godt, som man kan,« har det tidligere lydt fra Jacob Brunsborg.

Og selv om han nu har indtaget den rolle i Jysk-selskabet, som Lars Larsen havde, holder den 49-årige søn fast i, at han ikke kommer til at følge i sin fars fodspor på et andet område.

For mens den afdøde dynekonge brugte sig selv i eksempelvis reklamer og var meget eksponeret i medierne, foretrækker Jacob Brunsborg i stedet at være »synlig internt i virksomheden og over for familien«.