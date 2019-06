Jysk-grundlægger Lars Larsen er sygemeldt og vil ikke være på kontoret det næste stykke tid, oplyser Jysk.

Lars Larsen er syg og kan ikke passe sit arbejde i Jysk i den kommende tid.

Det bekræfter kommunikationsdirektør i Jysk Rune Jungberg Pedersen over for Ritzau.

Han kan ikke sige noget om, hvor længe den 70-årige Jysk-grundlægger er sygemeldt.

- Jeg kan bekræfte, at han er ramt af sygdom og derfor ikke er på kontoret for tiden, siger Rune Jungberg Pedersen.

Koncernen har sendt en intern meddelelse ud til medarbejderne i Jysk.

- Det er en ganske kort meddelelse, hvor der står, at Lars Larsen er sygemeldt og derfor ikke er på kontoret i den kommende tid, og at vi håber, at han får det bedre, siger Rune Jungberg Pedersen.

Kommunikationsdirektøren vil ikke sige noget om, hvorvidt der er tale om en alvorlig sygdom. Men han vil gerne bekræfte, at Lars Larsen ikke bare er ramt influenza.

/ritzau/