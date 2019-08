Den danske forretnings- og rigmand Lars Larsen er død. Han blev 71 år gammel.

'Dyne-Larsen' sov stille ind mandag morgen i sit hjem i Silkeborg med den nærmeste familie ved sin side.

”Vi har i dag mistet vores far, mand og bedstefar, og Danmark har mistet en enestående købmand. Han vil blive savnet af os alle, og når vi har sørget over vores store tab, vil vi fortsat gøre vores bedste for at videreføre hans imponerende livsværk,” siger Jacob Brunsborg, der i juni overtog posten som bestyrelsesformand i Lars Larsen Group efter sin far.

Det var langt fra af frivillige årsager, at Jysk-stifteren trak sig fra posten som bestyrelssformand i sit møbelimperium.

I juni chokerede Jysk danskerne med nyheden om, at Lars Larsen havde fået konstateret leverkræft. Samtidig var Lars Larsen overbevist om, at sønnen var klar til at tage mod sin nye position.

»Jeg er utrolig glad for og stolt over, at Jacob har valgt at tage imod rollen som bestyrelsesformand og dermed videreføre JYSK og Lars Larsen Group som en familieejet virksomhed,« sagde Lars Larsen i en pressemeddelelsen og uddybede:

»Jacob har været en del af virksomheden igennem mange år og har haft en central rolle i bestyrelserne i mange af selskaberne i Lars Larsen Group. Han er uden tvivl den rigtige til at videreføre den virksomhed, jeg startede,« lød det.

Det er en stor arv, der nu skal løftes, uden Dyne-Larsen der nåede flere milepæle i sin sidste levetid.

”Inden sin død var Lars Larsen med til at træffe beslutningen om at slå de to hidtidige dele af JYSK sammen til én organisation. Den vigtige opgave vil jeg fortsat gå til med al min energi, så vi inden for få år står med et samlet og endnu stærkere JYSK, som helt i Købmandens ånd kan sikre et godt tilbud til vores kunder i fremtiden,” siger Jan Bøgh, der er administrerende direktør i Jysk.

Mange danskere vil huske Lars Larsen Jysk-reklamerne. Her var han ikke for fin til selv at medvirke med diverse slagbud på alt fra havemøbler til senge.

Inden Lars Larsen sov stille ind, nåede han at opleve Jysks 40-årsdag. Og han nåede at klippe snoren over til kædens første butik i Irland.

Den 71-årige købmand efterlader sig sin kone, Kristine, sine to børn og fire børnebørn.