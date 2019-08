»Go'daw! Mit navn er Lars Larsen.«

Ordene er med årene blevet synonym med billige dyner og puder. Det var nemlig, hvad den jyske forretningsmand lovede seerne, når han gang på gang inviterede sig selv ind i de danske stuer.

Mandag 19. august gik Dyne-Larsen bort, men danskerne vil nok sent glemme hans gode tilbud.

Allerede i 1987 tittede han frem på sydjydernes fjernsyn i TV Syd, og året efter, da TV2 blev lanceret, fik danskere landet over besøg af grundlæggeren af Jysk Sengetøjslager.

Reklamen, som du kan se ovenfor, var helt simpel. Lars Larsen kiggede direkte ind i kameraet, mens han præsenterede to dyner og to puder – naturligvis med naturfyld – til den nette pris af 999 kroner.

Og mere skulle der altså ikke til, selvom Lars Larsen gjorde alt det modsatte af, hvad der på papiret fungerer, forklarer Carsten Herholdt, der ejer The Brand Agency og har arbejdet med branding og reklame i 10 år, hvor han har produceret mange store nationale kampagner.

»Lars Larsen vadede lige igennem fælderne, uden at de klappede. Hver gang, der er en trend, er der en modtrend. Lars Larsen var tidens modtrend,« forklarer han og fortsætter:

»Hans umiddelbart kiksede kampagner undgik de gængse brandingparametre og talte lige til forbrugernes pengepung. Og det vandt i sidste ende.«

Lars Larsen var en af de første virksomhedsejere i Danmark, der brugte sig selv aktivt i tv-reklamer. Noget, der på mange måder gjorde ham til allemandseje.

»Lars Larsen har en jysk dialekt og en ekstrem nasal udtale, der gør, at hans stemme kan genkendes i en radius af samtlige forbrugere i hele Danmark. Stemmen er simpelthen ikonisk,« forklarer Carsten Herholdt.

Han understreger, at stemmen netop var med til at skabe den genkendelighed og identifikation, der er essentiel for, at en reklame fungerer:

»Derfor lykkedes kommunikationen trods den ringe indpakning.«

Som årene gik, er teknikken omkring reklamerne blevet bedre, men setuppet med Lars Larsen i centrum var fortsat simpelt.

At reklamerne ikke behøvede at være komplicerede og polerede, understregede Lars Larsen selv i en reklame i forbindelse med Jysks 30-års jubilæum.

Reklamen starter med blød klavermusik, en sprød speakerstemme og sirligt opsatte omgivelser, men alt det bliver hurtigt rullet til side.

»Med et godt tilbud er der ikke brug for alt det her,« lyder det på klingende jysk fra Lars Larsen, før han introducerer jubilæumstilbuddene.

Primitivt, ville nogle reklamefolk måske mene. Men det virkede.

Med årene er reklamerne blevet mere moderniseret med professionelle speakerstemmer og grafikker, men med jævne mellemrum dukkede Lars Larsen stadig op.

Sidst i april 2019 i forbindelse med virksomhedens 40-års jubilæum. Og det skulle vise sig at være sidste gang nogensinde, han lokkede med et godt tilbud.

Lars Larsen blev 71 år.