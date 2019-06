»Jeg tænker, at de fleste mennesker kan sætte sig ind i, at det er svært for familien lige nu.«

Sådan lyder det kommunikationsdirektør i Jysk, Rune Jungberg Pedersen, efter det fredag kom frem, at Lars Larsen har fået konstateret kræft i leveren med spredning.

Lars Larsen trækker sig fra sin post som bestyrelsesformand, skriver Jysk i en pressemeddelelse.

Og i den forbindelse er der især én ting, som betyder meget for alle i virksomheden.

Nemlig at det er sønnen, Jacob Brunsborg, der overtager stafetten.

»Noget af det, der vigtigt for Jysk, er, at vi er en familieejet virksomhed med stærke værdier,« siger kommunikationsdirektøren.

Dynekongens 47-årige søn, Jacob Brunsborg, har blandt andet været indkøbsdirektør og varemærkedirektør i Jysk, og han har ikke lagt skjul på sin ambition om at overtage styringen af milliardvirksomheden efter sin succesfulde far.

Og det bliver nu til virkelighed. Til stor glæde for de ansatte i virksomheden.

»Det betyder rigtig meget for alle i Jysk, at det stadig er et familiemedlem, der står i spidsen for virksomheden,« siger Rune Jungberg Pedersen.

Han fortæller, at det længe har været planen, at Jacob Brunsborg skulle overtage posten som bestyrelsesformand og have overblikket.

»Det nye i det er, at det sker før tid og på tragisk vis, fordi Lars er blevet syg,« siger Rune Jungberg Pedersen.

Lars Larsen åbnede sin første butik i Aarhus i 1979. Siden er navnet blevet ændret fra Jysk Sengetøjslager til blot Jysk, men det er også noget nær det eneste, der er skrumpet.

I dag har Jysk 2.700 butikker fordelt på 52 lande.

Det seneste regnskab viste en rekordomsætning på svimlende 26,6 milliarder kroner – og et overskud på 3,5 milliarder kroner.