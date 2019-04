Tirsdagen var noget mere dramatisk end gennemsnittet for beboerne på Holmelindsvej i Kongens Lyngby.

Det var nemlig på deres vej, at Rasmus Paludan og hans eskorte fra partiet Stram Kurs, pludselig havde placeret sig på en sen tirsdag eftermiddag for at demonstrere.

Og med en placering på første parket, kunne Lars Aunbirk faktisk ikke dy sig for at give ham et par ord med på vejen.

»På et tidspunkt kan jeg bare ikke holde min kæft,« siger Lars Aunbirk, der hang ud af vinduet fra svigerforældrenes lejlighed på 1. sal.

Uro i forbindelse med Rasmus Paludan's demonstration i Lyngby tirsdag den 16. april 2019. (Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Olafur Steinar Gestsson Vis mere Uro i forbindelse med Rasmus Paludan's demonstration i Lyngby tirsdag den 16. april 2019. (Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Olafur Steinar Gestsson

Den lokale Lyngby-beboer, der i sit civile liv er lærer, beslutter sig for at råbe demonstranten an, der stod lige nedenfor hans svigerforældres lejlighed.

»Mig fejer han (Rasmus Paludan, red.) ret hurtigt væk med et par kvikke bemærkninger om grundloven og et peace-tegn, og så overtager en af hans hjælpere, som så går ind i en større diskussion. Eller, han står bare og gentager sig selv som en pladespiller, der er gået i hak.«

Imens stod folk på fortovet i krydset og retorisk spurgte politiet, hvorfor de ikke måtte komme ind og tale med Paludan.

Men moddemonstranterne kunne ikke nærme sig Paludan, for politiet stod lige nedenfor Lars Aunbirks svigerforældres lejlighed i en sluttet rundkreds, kampklædte.

Aflysning af Stram Kurs' demonstrationer Rasmus Paludan har i flere dage varslet politiet om flere demonstrationer, blandt andet på Blågårds Plads på Nørrebro i København, i Albertslund og i Bagsværd. Flere af dem er blevet aflyst af hensynet til sikkerheden. Efter Københavns Vestegns Politi forbød ham at demonstrere i Bagsværd, flyttede Rasmus Paludan med kort tid demonstrationen udenfor politikredsen, nemlig i Nordsjællands Politikreds i Lyngby. I København har han fået forbud mod at demonstrere indtil 23. april. Det fortalte politikredsen i et pressemøde tirsdag aften, fordi det vil indebære konkret og nærliggende fare for den offentlige fred samt for enkeltpersoner og den offentlige sikkerhed.

Lars Aunbirk er sur over, at Paludan bringer uro til København - og nu til hans nabolag med sit budskab og bringer uro med til det ellers meget fredelige kvarter.

»Det hele er én stor provokation hele vejen igennem. Det er ikke andet, de går efter. Budskabet er feset ind, der er ikke nyt i det, de siger,« siger den 53-årige skolelærer, da B.T. fanger ham, efter der atter er kommet ro i gaden igen.

Lars Aunbirk forstår godt, de fremmødte moddemonstranter bliver provokerede. Især når Rasmus Paludan står og brænder koranen af.

Skolelæreren tror, det er det, Paludan går efter. Fordi det kan sætte moddemonstranterne i et dårligt lys, fordi de bliver provokerede og kan finde på at reagere.

Uro i forbindelse med Rasmus Paludan's demonstration i Lyngby tirsdag den 16. april 2019. (Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Olafur Steinar Gestsson Vis mere Uro i forbindelse med Rasmus Paludan's demonstration i Lyngby tirsdag den 16. april 2019. (Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Olafur Steinar Gestsson

»Han fatter ikke, at der også er noget, der hedder god opdragelse og opførsel - en ting er, hvad du har ret til grundlovsmæssigt. Hvis vi alle gjorde, hvad vi måtte og kunne uden at tænke os om, så ville der jo ikke være fred på denne ord.«

»Alene af den grund, at man har ret til det, skal man ikke gøre folk kede af det,« slutter han.

Efter tirsdagens demonstrationer i Kongens Lyngby blev tre personer anholdt. To af dem sigtes for vold mod politiet, mens en tredje sigtes for at overtræde ordensbekendtgørelsen.

Rasmus Paludan har meddelt, at han også onsdag agter at afholde en demonstration så snart det forbud, Københavns Vestegns Politi har udstedet er ophævet. Denne demonstration kommer til at finde sted i Bagsværd.