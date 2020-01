Lørdag eftermiddag kunne Lars Hedegaard pludselig ikke logge ind på Facebook.

Det sociale netværksmedie havde slettet hans profil og udelukket ham fra fællesskabet uden nogen yderligere forklaring.

Men den 77-årige debattør og islamkritiker har en stærk formodning om, hvorfor både ham og formanden for Trykkefrihedsselskabet, Aia Fog, lørdag blev deaktiveret af Facebook.

»Selvfølgelig falder det sammen med det arrangement, Trykkefrihedsselskabet holdt i går, så jeg går ud fra, at vi i bund og grund er blevet slettet, fordi vi havde skrevet om det arrangement,« siger Lars Hedegaard.

Et arrangement, der blandt andet havde til formål at hylde æresgæsten, den britiske, kontroversielle højrefløjsaktivist Tommy Robinsion, ved at tildele ham deres årlige Sappho-pris.

I sensommeren kom det frem, hvordan Facebook gik ind og slettede alle opslag, der indeholdte navnet 'Tommy Robinson'.

Og selvom Lars Hedegaard ikke har fået nogen forklaring fra Facebook om, hvorfor han er blevet fjernet helt fra deres platform, så tænker han, at det kan hænge sammen med, at de har udråbt Tommy Robinson som voldsmand og fascist.

»Facebook er de facto et monopol, der ikke ønsker en meningsudveksling, og hvis man misbruger et monopol til at holde visse synspunkter nede, så svarer det til, at et privatejet vandværk nægter at levere vand til nogen, der har nogle andre holdninger end dem selv.«

Lars Hedegaard er historiker, journalist, forfatter og formand for Trykkefrihedsselskabet af 2004. Hedegaard blev forsøgt myrdet i 2013. Foto: Simon Skipper Vis mere Lars Hedegaard er historiker, journalist, forfatter og formand for Trykkefrihedsselskabet af 2004. Hedegaard blev forsøgt myrdet i 2013. Foto: Simon Skipper

Flere fremtrædende politikere heriblandt Rasmus Jarlov, Pernille Vermund og Søren Espersen har på Facebook tilkendegivet deres støtte til både Aia Fog og Lars Hedegaard.

Lars Hedegaard er selv tidligere formand for Trykkefrihedsselskabet og er meget aktiv i debatten om ytringsfrihed og som islamkritiker.

Hans fremtrædende rolle i debatten gav i 2013 bagslag på uhyggelig vis, da han blev forsøgt myrdet ved sit hjem på Frederiksberg, hvor en mand forklædt som postbud trak en pistol og affyrede skud mod Lars Hedegaards hoved.



Det har dog ikke fået ham til at tie. Og det er derfor heller ikke første gang, Facebook har blandet sig i, hvad han har foretaget sig på sin profil.

»Jeg havde skrevet et opslag, der handlede om slaveri. Det var tre korte afsnit med en overskrift. Facebook fjernede så overskriften og det sidste afsnit og skar i teksten, der var tilbage for så at publicerede den, som om, jeg selv havde skrevet det,« fortæller han.

Hvis du bliver lukket ind igen, er det så overhovedet noget, du ville være interesseret i?

»Så skal det kraftedme være på helt andre præmisser. Så skal Facebook love, at de ikke vil redigere i mine tekster og ikke truer med at fjerne mig, fordi jeg har nogle synspunkter, der ikke deles af Facebooks venstreorienterede ledelse.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra kommunikationschefen for Facebook i Norden. Det har endnu ikke været muligt.