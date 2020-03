For 11 dage siden tilbød danske Lars myndighederne millioner af ansigtsmasker og andre værnemidler, men først nu har han hørt fra dem.

Behovet for værnemidler i det danske sundhedsvæsen er akut, og det er tilsyneladende kun et spørgsmål om dage, før man er løbet tør.

Alligevel har Lars Francke Jeremiassen endnu ikke hørt noget fra myndighederne, efter han for 11 dage siden tilbød dem at købe 25 millioner ansigtsmasker, 100.000 »non touch«- termometre, håndsprit, beskyttelsesdragter, »high grade«-ansigtsmasker og en hel del andre produkter, der bruges som værnemidler.

Det skriver Berlingske.

»Jeg gik til Sundhedsministeriet uden nogen som helst økonomisk interesse eller ønske om kompensation for den tid, jeg havde brugt på at finde udstyret. Jeg ønskede simpelthen at hjælpe af patriotiske og humane årsager,« siger han til Berlingske.

Lars Francke Jeremiassen er daglig direktør i finans- og rådgivningsvirksomheden Acumen Finance og har derigennem kontakter til virksomheder over hele verden, der producerer produkter til sundhedsvæsnet.

Af de kanaler kunne han skaffe værnemidlerne, herunder de mange ansigtsmasker til 2,60 kroner stykket.

Et tilbud, som han både telefonisk og på mail orienterede Sundhedsministeriet om, og som han i øvrigt ikke selv havde nogen økonomisk gevinst af, understreger han over for Berlingske.

Men det var altså til ingen verdens nytte - indtil nu.

Departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet, Per Okkels, bekræfter over for Berlingske, at man har fået henvendelsen.

Han beklager i samme ombæring, at henvendelsen ved en fejl ikke er blevet håndteret.

Han oplyser videre, at man nu er i kontakt med Lars Francke Jeremiassen med henblik på at købe værnemidlerne.