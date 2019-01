Tilbuddet lød på omkring 45.000 kroner. Regningen på næsten det dobbelte.

Det blev en dyr fornøjelse for Lars Søgaard Hansen, da han sidste år fik sat nye vinduer i familiens sommerhus i Balka på Bornholm.

Faktisk endte regningen med at blive næsten dobbelt så stor, som det tilbud håndværkeren oprindeligt havde givet Lars og hans bror.

Overslaget fra tømrermesteren løb på mellem 13.000 og 15.000 kroner pr. vindue. I alt mellem 40-45.000 kroner.

Da regningen kom, stod der næsten 80.000 kroner på fakturaen.

»Det var en grim overraskelse,« siger Lars Søgaard Hansen, som til daglig bor på Frederiksberg i København.

Håndværksmæssigt var der dog intet at udsætte på arbejdet, men flere ting gik skævt undervejs i projektet.

Sibirisk kulde forandrede pludselig det spæde danske forår i marts til bidende kulde, som håndværkerne ikke kunne arbejde under. Dertil kom en ukendt svampeskade og forsinkede arbejdet yderligere.

Endelig mener Lars Søgaard Hansen ikke, at byggestyringen på projektet var god nok fra mesterens side.

Alt sammen noget, der var med til at få kasseapparatet til at klinge.

Lars Søgaard Hansen fandt dog regningen helt urimelig, og derfor klagede han også over regningen til Byggeriets Ankenævn.

Her blev han afvist, fordi han ikke havde en skriftlig aftale.

Regningen nægtede han dog stadig at betale, så håndværkeren sendte ham til inkasso.

Længere tids tovtrækning endte til sidste med, at han blev enig med håndværkeren om et forlig, hvor de begge betaler noget af beløbet.

Men selv om sagen nu er afsluttet, sidder Lars Søgaard Hansen stadig med en fornemmelse af, at alle parter har tabt.

»Der er ingen vinder i sådan en sag. Jeg føler, jeg har tabt, og det gør håndværkeren sikkert også. Der er kun én vinder, og det er byggefirmaets advokat,« siger han.

Klog af skade har han dog fået én vigtig ting med sig fra konflikten:

Næste gang vil han lave en klar - og skriftlig - aftale med den håndværker, han hyrer.

Faktisk viser en ny rundspørge foretaget af analyseinstituttet Wilke for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at hver fjerde dansker får udført håndværkeropgaver i deres hjem uden at have aftale på skrift.

Men det er sidste gang, Lars Søgaard Hansen gør det.

Og han opfordrer andre til at følge hans eksempel:

»Beskriv, hvad du skal have lavet, og sørg for at have aftalen på skrift.«