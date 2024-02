Ex-spionchef Lars Findsen deltog onsdag, da terrordømte Ahmed Samsam holdt reception for sin nye bog i København.

Findsen, som inden for det seneste år er blevet inddraget i sagen om Samsam, har selv udtalt sig sparsomt på spørgsmålet om, hvor vidt den 34-årige dansk-syrer har været terrorist eller agent for Danmark.

Et billede fra onsdagens bogreception hos Lindhart og Ringhof viser nu, at den tidligere chef i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Samsam, der har lagt sag an mod selvsamme tjeneste, er på talefod.

Foto: Foto: Privat

»Jeg sagde tak for invitationen og tillykke med bogen, og at nu havde vi ligesom begge to lavet bøger, og det var jo pudsigt. Så sludrede vi bare om, hvordan han havde det,« siger Lars Findsen, der efter eget udsagn var »lige i området«.

Samsam fik i 2018 en terrordom på otte års fængsel i Spanien for at have tilsluttet sig Islamisk Stat under flere rejser til Syrien.

Ifølge DR og Berlingske arbejdede han dog som agent for Politiets Efterretningstjeneste (PET) og FE under rejserne.

Den danske efterretningstjeneste har aldrig bekræftet det samarbejde, hvorfor Samsam har stævnet både FE og PET.

Findsen ønsker ikke at udtale sig om sagen, siger han til B.T.

»Jeg vil undlade at gå ind i hele den sag der. Jeg så det mere som en social ting. Nu var jeg blevet inviteret og har selv snuset lidt til den forlagsverden. Og jeg var lige i området.«

Der er den her diskussion om, hvor vidt Samsam er terrorist eller har hjulpet efterretningstjenesten. At du møder op, kan man jo se som en signal om, at Samsam har ret?

»Det må andre jo vurdere eller tolke på. Jeg kom som høflig gæst, når nu jeg var blevet inviteret.«

Findsen var chef for Forsvarets Efterretningstjeneste i 2018, da Samsam blev dømt for terror.

Findsen blev officielt hevet ind i sagen i 2023, da journalist Simon Andersen i Østre Landsret oplyste, at Findsen havde kontaktet ham privat for at drøfte sagen og »skabe en bagdør til en fortrolig samtale« med Samsams tidligere advokat.

»Findsen tilkendegiver, at der er gået ting galt i den sag. Man vil gerne hjælpe Samsam og råde bod og rette op på de fejl, der er begået,« skal Simon Andersen ifølge DR have sagt i retten.

Onsdagens bogreception blev holdt hos Lindhart og Ringhof ifølge B.T.s oplysninger.

I bogen 'Samsam – mit liv som bandekriminel, syrienkriger og agent for Danmark' bliver sagen om Samsam kaldt »en af de største efterretningsskandaler i nyere tid.«