»Jeg er glad på den 63-årige PET-medarbejders vegne.«

Sådan lyder det fra den hjemsendte FE-chef Lars Findsen til B.T., efter Højesteret i dag har afgjort, at straffesagen mod en tidligere medarbejder i PET skal foregå for åbne døre.

Men om det kommer til at få betydning for Findsens sag, det ved han endnu ikke.

»Det har jeg ikke gjort mig nogen forestillinger om. Jeg har ikke læst kendelsen, og det er en afgørelse, der er truffet i relation til hans sag,« fortæller Findsen til B.T. og tilføjer:

»Det er selvfølgelig Højesteret, der har truffet afgørelsen, men i dag indskrænker jeg mig til at glæde mig på hans vegne. På den måde er det en god dag for princippet om offentlighed i retsplejen.«

Har du forhåbninger om, at det også kommer til at påvirke din sag?

»Jeg er forsigtig med at gøre mig illusioner, og jeg har ikke tænkt det igennem endnu. Jeg er sådan set bare glad på hans vegne.«

PET-manden blev anholdt i december 2021 i samme ombæring som den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen.

Den 63-årige mand er anklaget for at have lækket fortrolige fortrolige oplysninger til medier.

Findsen er siden blevet tiltalt for at have videregivet strengt fortrolige oplysninger til blandt andet journalister og er i den forbindelse blandt andet tiltalt efter en bestemmelse i straffelovens kapitel om landsforræderi.

Han nægter sig skyldig.

Afgørelsen kan komme til at få stor betydning for sagen mod den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Det fortæller hans advokat, René Offersen, til Ritzau.

»Det er en afgørelse, der bringer stor glæde og fremtidshåb for Claus Hjort. Den vil få betydning for både det processuelle og det indholdsmæssige i sagen.«