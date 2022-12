Lyt til artiklen

Straffesagen mod Lars Findsen i Københavns Byret kan først forventes afgjort i 2024. Det oplyste byretten mandag til Ritzau.

Nu sætter den mangeårige og suspenderede chef for Forsvarets Efterretningstjeneste for første gang ord på byrettens afgørelse.

»Det er fuldstændig, som vi forventede. Vi er rolige ved sagen, men det er selvfølgelig frustrerende med den tid, det skal tage at få det her afklaret,« fortæller Lars Findsen til B.T.

Lars Findsen er tiltalt for at have lækket fortrolige oplysninger til to journalister, den tidligere rigspolitichef Torsten Hesselbjerg samt familiemedlemmer.

Lars Findsen har selv tidligere ønsket, at sigtelsen skal frem, hvilket han stadig står fast på.

»Det er synd, at offentligheden endnu ikke har kunnet få indsigt i, hvad det her reelt handler om,« fortæller han til B.T.

Der skal bruges 28 retsmøder på at afgøre sagen mod den suspenderede spionchef.