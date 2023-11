Lars Findsen gæster onsdag TV 2 News' talkshow 'Lippert'.

Og her er den tidligere FE-chef klar i spyttet, hvad angår straffesagen imod ham, som blev droppet af anklagemyndigheden i sidste uge.

»Det højesteret har sagt, er, at det her grundlæggende handler om kabelsamarbejdet. Det er ikke at betragte som hemmeligt. Så det kan vi sige, at det handler om,« siger han i programmet.

Findsen bliver videre spurgt om, hvorvidt anklagen mod ham udelukkende handlede om kabelsamarbejdet, hvilket han klart svarer »yes« til.

Han har også et klart svar på, hvorfor retssagen mod både ham selv og den tidligere forsvarsminister Claus Hjort, blev droppet:

»Jeg tror, at når der har været den modvilje fra anklagemyndigheden, PET og FEs side imod, at der skulle være åbenhed om de her ting, var det fordi man ikke har ønsket, at offentligheden skulle se, hvor papirstyndt det her grundlag har været,« lyder det.

Det var d. 1 november, at det således kom frem, at sagerne mod de to og en 63-årig tidligere PET-ansat blev droppet.

Det oplyste anklagemyndigheden i en pressemeddelelse med en begrundelse om, at Højesteret få dage før havde besluttet, at sagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen skulle køre for delvist åbne døre.

Ifølge anklagemyndigheden droppede man sagerne, fordi det ikke længere ville være betryggende at »stille de højt klassificerede oplysninger, som sagerne handler om, til rådighed for straffesagerne klassificerede oplysninger i retten.«

At man droppede sagerne har siden mødt en storm af kritik fra både politikere, jurister og ikke mindst fra de involverede selv.

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, har især langet ud efter en række prominente personer fra Socialdemokratiet, der sad i regering, da sagen rullede for første gang.

Han har blandt andet kaldt situationen for 'en ydmygende og pinlig skandale', og ikke mindst kritiseret, at både Hjort og Findsen er blevet trukket igennem medier og beskyldninger, uden at anklagemyndigheden har været overbeviste om, at de havde en sikker sag.

