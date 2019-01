Et mareridt fra barndommen blev vakt til live, da folketingspolitiker Lars Aslan Rasmussen (S) lørdag læste en kronik i Information, hvor kronikøren Jan Andersen beskrev, hvordan han i 1993 kvalte sin femårige datter, Tatiana. En pige, som Lars Aslan Rasmussen var i familie med.

»Det var enormt ubehageligt. Den kronik ripper op i sår hos mange mennesker.«

Kronikken har de seneste dage givet anledning til debat, ikke mindst fordi Jan Andersen i indlægget beskriver, hvordan han kvalte sin datter midt om natten og efterfølgende åbnede vinduet, så 'hendes sjæl kunne flyve bort'.

Lars Aslan Rasmussen blev ramt af en mavepuster, da han læste kronikken.

Lars Aslan Rasmussen havde fortrængt det frygtelige drab, indtil han pludselig kunne læse om det i Information. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Lars Aslan Rasmussen havde fortrængt det frygtelige drab, indtil han pludselig kunne læse om det i Information. Foto: Søren Bidstrup

Som barn boede han tæt på pigen i en boligforening på Nørrebro. Hun var familie på hans mors side.

»Vi så ret meget til den familie. Pigens mor havde en forretning i området, så alle kendte hende. Jeg kan også huske faren. Tatiana var et af de børn, man ofte så på legepladsen,« forklarer Lars Aslan Rasmussen.

Et års tid før drabet flyttede Tatianas familie væk fra Nørrebro: »De havde en drøm om at købe hus, og det lykkedes dem så,« fortæller Lars Aslan Rasmussen.

Herefter hørte han ikke meget om dem, før hans mor en dag bad ham sætte sig og forklarede, at Tatianas far, Jan, havde kvalt den lille pige og meldt sig selv til politiet.

»Jeg husker det tydeligt. Det var helt vildt. Alle kendte hinanden i det område, så det fyldte ekstremt meget i en periode. Alle var enormt kede af det,« siger Lars Aslan Rasmussen.

Drabet satte tunge tanker i gang hos den kun 13-årige Lars Aslan Rasmussen.

»Jeg var ekstremt skræmt af, at hun var blevet kvalt om natten. Jeg tænkte på, om nogen kunne finde på at kvæle min søster? Hun var på samme alder som Tatiana. Jeg var jo bare et barn og vidste ikke bedre.«

De seneste mange år har Lars Aslan Rasmussen 'fortrængt' drabet. Han har ikke set Tatianas mor, siden hans egen mor døde.

Lars Aslan Rasmussen fik 'tunge tanker' efter drabet på en femårig pige, han var i familie med. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Lars Aslan Rasmussen fik 'tunge tanker' efter drabet på en femårig pige, han var i familie med. Foto: Asger Ladefoged

Han har overvejet at kontakte hende i kølvandet på kronikken, men vil helst ikke rippe op i noget.

»Jeg har virkelig været berørt af det her de seneste dage. Jeg har også talt med min søster om det. Jeg fortæller normalt ikke noget om mit privatliv, men folk skal vide, at der sidder nogle mennesker, som ved, hvem den her pige er,« siger Lars Aslan Rasmussen og uddyber:

»Det har været forfærdeligt at læse om.«

Han forstår ikke, at Information har bragt kronikken.

»Det er et totalt ukritisk indlæg. Ingen bliver klogere på noget. Der er tale om en morder, som mener, at det er alle andres skyld end hans egen. Man skal nærmest have ondt af ham. Information skulle have stillet nogle kritiske spørgsmål,« siger Lars Aslan Rasmussen:

»Hvad bliver det næste? En kronik om Peter Madsen eller Peter Lundins hårde barndom? Det er ren clickbait.«

Hos Information henviser debatredaktør Gry Inger Reiter til et interview, hun gav B.T. om sagen søndag.

Information oplyser derudover, at avisen har været i kontakt med moren til den afdøde pige, før de udgav kronikken. Moren har læst kronikken og har ikke modsat sig, at den blev bragt.