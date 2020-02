Tilbage i juli 2017 modtog forretningsmanden Lars Hastrup et opkald, som han nu flere år senere stadig ikke helt kan slippe.

I den anden ende af røret var den autodidakte opfinder Peter Madsen, hvis raketprojekt han støttede økonomisk.

»Vil du med ud og sejle en tur i ubåden,« spurgte han. Som en tak for støtten, forklarede han videre.

Begejstret spurgte Lars Halstrup ham, hvor mange personer de kunne være ombord. For hans bror og en god kammerat ville også meget gerne opleve ubåden Nautilus ved selvsyn. De kunne måske alle fire lave turen sammen.

»Så blev der stille i telefonen,« siger Lars Hastrup.

»Samtalen døde lidt ud. Det lød ikke til, at han var med på, at vi skulle være flere på turen, selvom der var plads til det.«

I juli var Lars desuden på ferie, så de besluttede at tales ved en måned senere.

»God ferie. Vi snakker sammen til august,« sagde Peter Madsen og lagde på.

Lars Hastrup støttede Peter Madsens rumfartsprojekt med op mod 100.000 kroner henover en længere årrække. Foto: Privatfoto Vis mere Lars Hastrup støttede Peter Madsens rumfartsprojekt med op mod 100.000 kroner henover en længere årrække. Foto: Privatfoto

Det nåede dog aldrig at blive til noget med sejlturen. 11. august 2017 blev Peter Madsen anholdt og har siden siddet i fængsel, hvor han afsoner en livstidsdom for det sadistiske mord på den svenske journalist Kim Wall i ubåden.

»Det er en ubehagelig tanke, men det har slået mig: 'Kunne det have været mig?',« siger Lars Hastrup.

Han fandt forleden ud af, at han ikke er den eneste, der har været tæt på Peter Madsen, som har tænkt i de baner.

En af hans praktikanter, 41-årige Anja Olsen, fortalte i denne uge i et interview med Filmmagasinet Ekko, at Peter Madsen ville have sex med hende og også forsøgte at få hende med ud på ubåden tre dage før, han blev anholdt.

»Jeg vil hellere spise søm,« havde hun svaret ham.

Torsdag 10. august sejlede han ud i Køge Bugt med Kim Wall, som aldrig vendte tilbage igen.

Anklagemyndigheden mente, at hun var et fuldstændigt tilfældigt offer for Peter Madsen, som havde talt med flere andre om sejle ud på ture med ubåden i samme periode. Nogle af dem sidder i dag tilbage med det samme spørgsmål.

Kunne Peter Madsen have gjort det samme mod dem?

Peter Madsen blev anholdt, da han kom i land dagen efter, at han sammen med Kim Wall var sejlet ud i Køge Bugt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Peter Madsen blev anholdt, da han kom i land dagen efter, at han sammen med Kim Wall var sejlet ud i Køge Bugt. Foto: Bax Lindhardt

Anja Olsens historie har givet Lars Hastrup anledning til at se tilbage til sit forhold til Peter Madsen.

For han havde kendt ham i godt og vel syv år og i den tid sponsoreret den excentriske opfinder med op mod 100.000 kroner. De havde begge en passion for rumfart, og Lars Hastrup ville gerne støtte ham og de studerende, der hjalp til.

»Nogen støtter en kunstner og andre et fodboldhold. Jeg syntes, han var fantastisk og brændte for sit projekt.«

Lars Hastrup troede i første omgang også, at Peter Madsen blot havde lavet et reklamestunt, da ubåden forsvandt.

I dag forstår han stadig ikke, at manden, som han hjalp i mange år, har begået noget så uhyrligt. Han bemærkede aldrig, at Peter Madsen i det skjulte havde mørke tanker og bizare lyster, men der var alligevel noget ved Peter Madsen, som skilte sig ud, husker Lars Hastrup.

»Han var sød og rar, men måske også lidt psykopatisk. Han kunne være imødekommende, men så pludselig vende på en tallerken og blive meget indebrændt. Det var, som om han var to personer i en,« fortæller han.

Sidst de talte sammen var formodentlig dengang i juli, hvor de forsøgte at planlægge en sejltur i ubåden. Lars Hastrup sendte dog efter dommen i landsretten i september 2018 et brev til Peter Madsen, hvor han stillede flere spørgsmål til den person, som han engang kendte. Han fik dog aldrig svar.

»Jeg tror ikke, at jeg kommer til at tale med ham igen. Han rådner forhåbentlig op i fængslet.«