'Når den første politiker bliver dræbt'.

Sådan lyder overskriften på et opslag, som den socialdemokratiske politiker Lars Aslan Rasmussen har delt på Facebook sent onsdag aften.

I opslaget skriver han, at han netop har åbnet sin e-boks, hvor han endnu engang er blevet mødt af en 'invitation' til retten fra politiet, som har sigtet en person for dødstrusler mod ham.

'Det er selvfølgelig godt, at de har fået fat på vedkommende, men også uendelig trist, at den slags trusler bare bliver ved,« skriver han blandt andet og fortsætter:

'Og en dag lykkedes det for dem. En dag får de ram på en af os. Det er jeg ikke i tvivl om. Det er sket i så mange europæiske lande, og det kommer også til at ske her.'

B.T. har talt med Lars Aslan Rasmussen for at spørge ind til den voldsomme retorik i hans opslag.

»Nu har jeg efterhånden været i retten en del gange på grund af trusler fra folk, som vil slå mig ihjel,« siger han og fortsætter:

»Det er sket (politikere er blevet dræbt, red.) i Tyskland, i Norge, i Sverige og i England, og jeg er ikke i tvivl om, at det også vil ske herhjemme på et eller andet tidspunkt.«

Ifølge Lars Aslan er det alt fra familiefædre til unge knægte, som sender hadefulde beskeder og kommentarer til - og om - ham på de sociale medier.

»Måden folk taler til folk, de er uenige med, er så voldsom. Nogle mennesker tror, at man er ond, bare fordi man mener noget andet end dem,« siger han og fortæller, at han frygter, at de mange dødstrusler vil ende med at ændre borgernes forhold til politikerne.

»Lige nu kan vi politikerne gå ned ad gaden som alle andre, men det åbne demokrati vil langsomt forsvinde, fordi politikere frygter for deres liv. Det ender med, at vi får nogle verdensfjerne politikere, som de har i mange andre lande. Vi har ellers noget fantastisk her i Danmark, som vi bør passe på.«

Lars Aslan fortæller, at han har været i retten i forbindelse med dødstrusler imod ham 3-4 gange i løbet af hans tid i Folketinget.

Derudover er der flere sager, som politiet endnu efterforsker.

»Det er meget ubehageligt at se de her personer i øjnene i retten. Det er folk, jeg aldrig har mødt, men som bare hader mig.«

#Frygter du for dit liv i dagligdagen?

»Det er klart, det påvirker mig. Jeg vil gerne spille hård, men det er da hæmmende at modtage trusler,« siger han og fortsætter:

»Jeg har da taget mig selv i at tænke, at hvis jeg bliver skudt på grund af mit virke... Er det så virkelig dét værd? - Og det er det jo selvfølgelig ikke, men hvis jeg giver op, så vinder de jo.«

B.T. har været i kontakt med både PET og Rigspolitiets presseafdeling for at høre til det overordnede sikkerheds- og trusselniveau mod de danske politikere.

Grundet det sene tidspunkt har det dog ikke været muligt at få en kommentar.

Du kan læse hele Lars Aslans Facebook-opslag herunder: