Onsdag klokken 12 bliver Danmarks nye sirene-system testet.

Det er nemlig ikke kun de store, gammeldags højttalere, der kommer på arbejde, men også samtlige mobiltelefoner i landet for første gang.

Og mens det godt kan give et lille chok for de fleste, er der en gruppe danskere for hvem, det kan have langt større konsekvenser for.

Det forklarer kvinde- og krisecenteret Danner, der i sidste uge skrev et tweet med en advarsel.

»Fra tid til anden får vi kvinder ind på vores krisecenter eller i vores ambulante rådgivningstilbud, som har en telefon, de holder skjult for den voldelige partner, de lever sammen med,« forklarer Mette Marie Yde, der er direktør i Danner.

Og der er det en klar bekymring i morgen, da samtlige tændte telefoner kommer til at bimle og bamle på foranledning fra Beredskabsstyrelsen, der tester det nye varslingssystem, der kommer med en »intens, høj tone med enkelte korte pauser« ledsaget af en »unik vibration«.

»Hvis ikke de kvinder ved, at de skal holde telefonen slukket op til klokken 12, så vil sirenen lyde. Og det kan putte dem i en potentielt farlig situation, hvis det bliver opdaget, at de har en skjult telefon,« siger Mette Marie Yde.

Derfor har hun og Danner et helt klart budskab:

Lever man med en skjult telefon af den ene eller anden årsag, bør man slukke den inden klokken 12 i morgen – og lige så vigtigt først tænde den igen, når man er alene.

Sirenelyden vil nemlig givetvis lyde, når telefonen bliver tændt igen.

Danner har ikke et overblik over, hvor udbredt problemet er.

»Men uanset om det er 5.000 kvinder eller 200 kvinder, så er det jo en potentielt farlig situation for dem,« siger Mette Marie Yde.

De skjulte telefoner bliver typisk brugt til for eksempel at kommunikere med familiemedlemmer, deres partner ikke vil have de kommunikerer med, eller til at kommunikere med rådgivere fra organisationer som Danner.

»Og så er der også en anden målgruppe, der ikke er vores: Unge mennesker, der lever i negativ social kontrol og har en ekstra telefon, fordi de for eksempel har en kæreste, de ikke må have, eller lignende.«

Derfor, en ekstra gang for prins Knud: Har du en skjult telefon, anbefaler Danner dig at slukke den i morgen og først tænde den igen, når du er alene.

For folk, der ikke har en ekstra telefon, men bare er lette at forskrække: Husk, det sker klokken 12.00 onsdag.