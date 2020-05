Så gik den ikke længere for en gruppe serbiske mænd, der den seneste uge har hærget en række jyske og fynske byer som en østeuropæisk udgave af Olsen Banden.

Med lange fingre har de tre mænd stjålet jordbær fra gårdbutikker på deres vej, æg og pantflasker fra ægudsalg på landevejene og penge fra automater ved put & take-søer.

Men tidligere på ugen gik den så 'ægge' længere.

Det beretter Vejle Amts Folkeblad.

Mændene havde nemlig stjålet noget stort set hver eneste dag de seneste uger, og derfor var der også strømmet masser af anmeldelser ind hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Der var dog ét problem.

Det er svært at få sendt folk i fængsel, hvis de har stjålet et par bakker jordbær eller blot en kasse æg til næste dags brunch.

Derfor valgte politikredsen i stedet at skygge den serbiske Olsen Banden og vente på, at de ville begå et indbrud med tyvekoster af så høj værdi, at de tre mænd kunne blive fremstillet i et grundlovsforhør.

»Vi vil gerne samle nok sammen, så vi kan anholde dem, putte dem i fængsel og smide dem ud af landet,« sagde Poul Fink, der er politikommissær i Midt- og Vestjyllands Politi, i sidste uge til Vejle Amts Folkeblad.

Og det skete så i Kristi himmelfartsferien, hvor tyvebanden begik villaindbrud i Fredericia og Viborg, hvor der blev hapset computere, smykker og meget mere.

Herefter kunne Midt- og Vestjyllands Politi så tage hjem på en af serbernes adresse i Viborg, hvor alle mænd - en på 19, en på 28 og en på 53 år - kunne blive anholdt.

Onsdag i denne uge blev de så fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for 11 tyverier fra gårdbutikker, to villaindbrud, biltyveri og andre sporadiske tyverier.

Grundlovsforhøret endte med, at alle de tre serbiske mænd blev varetægtsfængslet i fire uger.