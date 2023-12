Antallet af læger er steget. Sygehusene har 68 procent flere, mens der er 21 procent flere i almen praksis.

Langt flere læger er i dag ansat på hospitalerne end som praktiserende læger.

Det viser en ny analyse fra Sundhedsstrukturkommissionen, som handler om sundhedsvæsenets udfordringer.

Tallene viser, at tilvæksten af læger på hospitalerne og i almen praksis er steget i forskellig hast i de seneste 20 år.

Der er kommet markant flere sygehuslæger fra 2003 til 2020, hvor antallet er steget med 68 procent.

Det vil sige, at antallet af sygehuslæger er steget med cirka 8000 til 19.000 i 2020.

Imens er der kommet 21 procent - cirka 800 - flere praktiserende læger i samme periode, hvilket giver i alt 4400 læger i almen praksis.

Sundhedsstrukturkommissionen er sat i verden for at komme med et bud på fremtidens sundhedsvæsen.

Ifølge kommissionsformand Jesper Fisker er der brug for at ændre kurs.

- Vi kan være stolte af vores sundhedsvæsen, men det er et skrøbeligt sted. Analysen viser, at der er store udfordringer med fragmenterede patientforløb og ulighed.

- Disse udfordringer vil vokse sig større i fremtiden, hvis ikke vi ændrer kurs og gør tingene markant anderledes.

- Vi kan ikke rekruttere os ud af problemerne, og vi kan ikke blive ved med at kræve af patienterne, af de selv er ansvarlig for at skabe sammenhæng i deres forløb, siger han i en pressemeddelelse.

Ifølge Jyllands-Posten viser det data, som Sundhedsstrukturkommissionen har samlet, at vi i Danmark har 3,28 sygehuslæger per 1000 borgere.

Det er ifølge avisen tre gange så mange som i Holland - og mere end dobbelt så mange som i England.

Fredag afholdes et sundhedstopmøde, som kommissionen har inviteret til, hvor fremtidens sundhedsvæsen skal debatteres.

Her vil blandt andre sundhedsminister Sophie Løhde (V) holde tale.

Det er ministeren, der har nedsat Sundhedsstrukturkommissionen. Hun understreger over for Jyllands-Posten, at de praktiserende læger både i dag og i fremtiden har en nøglerolle i sundhedsvæsenet.

- Lige nu er der færrest læger de steder i Danmark, hvor der er flest syge. Det er selvfølgelig uholdbart, og derfor peger Sundhedsstrukturkommissionen også på lægedækningen som en af hovedudfordringerne for fremtidens sundhedsvæsen, siger Sophie Løhde i en skriftlig kommentar.

/ritzau/