»Det er meget usædvanligt.«

De seneste måneder er salget af noget helt særligt overlevelsesudstyr mangedoblet hos outdoorkæden Spejder Sport.

Det er især massive vandbeholdere, langtidsholdbar mad og trangiasæt til madlavning, der bliver langet over disken, lyder det fredag morgen i DR P4 Morgen København, som har talt med butikschefen i Spejder Sport i Amagercenteret, Karina Brock Wilhelm.

Det er blandt andet en stigende bekymring i befolkningen over verdenssituationen, der har smittet af på indkøbene i outdoorbutikkerne, som de seneste måneder har oplevet en stor interesse for ovenstående varer.

Til radiokanalen forklarer Karina Brock Wilhelm, at det også er store solceller og powerbanks, der er interesse for.

Særligt er salget af de helt store vanddunke på 25 liter steget. Faktisk er det seksdoblet på tværs af hele kæden de seneste måneder, lyder det i DR P4 Morgen København.

Og at de bliver solgt på dette tidspunkt af året, gør det også endnu mere usædvanligt.

»Det er meget usædvanligt, for dem, der normalt køber de her 25-liters dunke, er familier, der tager på sheltertur med deres børn. Men det er alt for koldt nu her til, at folk tager på shelterture nu,« forklarer Karina Brock Wilhelm til radiokanalen.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og statsminister Mette Frederiksen (S) under pressemødet på Marienborg torsdag. Foto: Anthon Unger Vis mere Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og statsminister Mette Frederiksen (S) under pressemødet på Marienborg torsdag. Foto: Anthon Unger

Da statsminister Mette Frederiksen (S) sammen med forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) torsdag holdt pressemøde på Marienborg, slog hun fast, at Rusland er blevet mere »aggressivt«, og at en oprustning af det danske forsvar derfor haster.

På et spørgsmål om, hvorvidt danskerne skulle gå i gang med – også mentalt – at forberede sig på en eventuel krig, svarede hun dog, at det er »vores klare vurdering, at der ikke er en militær trussel mod Danmark«.

»Det er samtidig vigtig at understrege, at det er den almindelig vurdering nu, at Rusland i løbet af ganske kort tid – få år – vil kunne forårsage stor skade, potentielt et angreb ind et NATO-land, hvis vi ikke er i stand til at afskrække, har den nødvendige robusthed og det nødvendige sammenhold,« tilføjede hun og fortsatte:

»Jeg mener ikke, vi er der, hvor vi skal sige til danskerne, at man skal forberede sig på krig. Men vi er afgjort der, hvor vi skal sige til danskerne, at det er en mere urolig verden, at vi har behov for at opruste, og alle bliver nødt til at indstille sig på, at det potentielt er en ny virkelighed, der ikke ændrer sig eller slutter igen.«