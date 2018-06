Det populære bageri Langenæs Bageriet bliver nu en del af Lagkagehuset.

Det er kun få dage siden, det kom frem, at den aarhusianske bagerkæde, der tæller seks bagerforretninger i Østjylland, blødte millioner af kroner sidste år. Årsregnskabet for 2017 viste et underskud på 5,7 millioner kroner, hvilket ledelsen kaldte for 'utilfredsstillende'.

Nu er det kommet frem, at kæden er blevet købt af den danske bagervirksomhed Lagekagehuset. Det skriver TV 2 Østjylland og Århus Stiftstidende.

I løbet af efteråret vil de seks Langenæs-bagerier derfor blive slået sammen med de 78 Lagkagehuse. Og det glæder stifteren af Langenæs Bageriet, Michael Spottag.

»Ligesom Lagkagehuset udspringer Langenæs Bageriet af en lille, familiedrevet brødvirksomhed, som over årene har vokset sig større og har fået en bredere ejerkreds. Men vi må også sande, at det næste skridt i ekspansionen kræver større finansielle muskler, og dem ved vi, at Lagkagehuset har - med samme høje kvalitet, som vi i dag er kendt for,« siger han til Århus Stiftstidende.



Til TV 2 Østjylland tilføjer han dog, at det også er en vemodig dag, da bagerkæden blev stiftet af Michael Spottags forældre i 1984 i centrum af smilets by.

»Det er en vemodig dag. Men på den anden måde må jeg sige, at det også er en dag, hvor vi åbner døre,« siger han.

I en pressemeddelelse oplyser direktør i Lagkagehuset, John Amund Tønnes, at overtagelsen ikke kommer til at betyde store forandringer for Langenæs Bageriet.

»Det er et helt klart ønske at fastholde de mange stærke kompetencer, der i dag er i Langenæs Bageriet. I løbet af efterårsmånederne vil butikkerne få et nyt udtryk, men det bliver en glidende overgang, da vi gerne vil fastholde en række af Langenæs Bageriets kvaliteter i forandringen,« fortæller han.



Lagkagehuset er ejet af kapitalfonden Nordic Capital og har 810 medarbejdere.