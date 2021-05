Nyheden om Langelands nye udrejsecenter bliver ikke taget godt imod af centerets naboer.

Langt fra. Langelænderne er direkte chokerede. De føler sig urimeligt behandlet.

Derfor troppede mellem 300-400 mennesker i dag op for at demonstrere imod, at regeringen vil placere et nyt udrejsecenter for kriminelle, afviste asylansøger og personer på tålt ophold på et tidligere asylcenter Holmegaard ved Bagenkop, på Langeland.

B.T.s journalist Jens Anton Havskov var til stede til demonstrationen, hvor han oplevede sammentømrede langelændere:

»Folk kommer fra hele øen og bakker op. Mellem 300-400 mennesker er mange at samle, når der bor omkring 450 mennesker i Bagenkop,« fortæller han.

Jens Anton Havskov mødte mange chokerede mennesker, der føler, at beslutningen om det nye udrejsecenter på Langeland er blevet trukket ned over hovedet på dem.

»Folk føler ikke, at de er blevet hørt. De føler sig forbigået,« siger B.T.s journalist.

En af de personer, der holdte tale til demonstrationen, var arrangøren bag, Lene Berthelsen, som man ser på videoen.

Hun kaldte nyheden om, at udrejsecenter for 130 kriminelle udlændinge skal ligge en spytklat udenfor Bagenkop, for en 'uovervejet beslutning'.

Hun håber desuden, at politikerne vil ændre den:

»Det, der er vigtigt for mig at sige, er, at det dybest set ikke handler om de mennesker, der skal flyttes. Det handler om den arrogance, som jeg synes, der er langt i forhold til at flytte et problem til et andet sted og tro, at det løser sig,« sagde Lene Berthelsen, mens resten af demonstranterne klappede.

Hvad mener du om placeringen af det nye udrejsecenter?

B. T: har tidligere talt med langelændere, der kommer til at bo tæt på udrejsecenteret.

En af dem er 59-årige Kim Hansen, og da han onsdag formiddag sad foran sit tv og måbende fulgte pressemødet med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), som begrundede, hvorfor udrejsecentret skal ligge lige præcis, hvor Kim Hansen bor, troede han næsten ikke sine egne ører.

»Jeg sætter mit hus til salg, selv om jeg aldrig før har spekuleret på, at det skulle sælges. Men det vil jeg gøre nu, for jeg vil ikke være tryg ved at blive boende. Jeg har boet her i 35 år, men nu vil jeg ikke være her længere,« siger Kim Hansen.Foto: Jens Anton Havskov Vis mere »Jeg sætter mit hus til salg, selv om jeg aldrig før har spekuleret på, at det skulle sælges. Men det vil jeg gøre nu, for jeg vil ikke være tryg ved at blive boende. Jeg har boet her i 35 år, men nu vil jeg ikke være her længere,« siger Kim Hansen.Foto: Jens Anton Havskov

Han var så rystet, at han tog en drastisk beslutning på stedet:

»Jeg ringede til ejendomsmægleren en halv time efter, at pressemødet var startet. Jeg sætter mit hus til salg, selv om jeg aldrig før har spekuleret på, at det skulle sælges. Men det vil jeg gøre nu, for jeg vil ikke være tryg ved at blive boende. Jeg har boet her i 35 år, men nu vil jeg ikke være her længere,« siger Kim Hansen.

Han er dog godt klar over, at køberne næppe kommer til at stå i kø. Men han vil forsøge at sælge alligevel.

En anden er Erik Bøgh Christensen. Han bor, så man faktisk ikke kan undgå at passere lige forbi hans hus, hvis man skal fra udrejsecenteret og ned til den nærmeste lille by, Bagenkop, der ligger få kilometer derfra.

Erik Bøgh Christensen, nabo til det kommende udrejsecenter på Langeland, drikker gravøl ovenpå onsdagens nyheder om at cirka 130 udlændinge rykker ind i naboejendommen. Mange af dem med lange fængselsstraffe bag sig. Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Erik Bøgh Christensen, nabo til det kommende udrejsecenter på Langeland, drikker gravøl ovenpå onsdagens nyheder om at cirka 130 udlændinge rykker ind i naboejendommen. Mange af dem med lange fængselsstraffe bag sig. Foto: Jens Anton Havskov

»Det ender jo nok med, at jeg ikke kan bo her mere. Jeg er meget ked af det. Jeg har boet her i 74 år. Det er hele mit liv, så det er min tilværelse, der vælter,« siger Erik Bøgh Christensen, der i dag er pensionist.