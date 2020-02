En af Københavns mest legendariske og mest trafikerede broer - Langebro - er slidt ned og skal gennem en omfattende renovering.

Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse tirsdag, hvor det også fremgår, at arbejdet vil løbe op i et gigantisk millionbeløb.

Problemerne på Langebro skyldes ifølge kommunen både skjulte konstruktionsfejl fra opførelsen i 1954 og dels almindeligt slid fra vind og vejr.

Skaderne blev opdaget i forbindelsen med etableringen af et parkeringsanlæg under broen på Christians Brygge sidste år.

Reparationen af Langebro bliver en dyr affære. Kommunen regner med en

»Langebros store behov for reparationer kommer til at tynge Københavns budgetter i de kommende år, og med regeringens anlægsloft kommer renoveringen også til at sætte en stopper for, at vi kan gå videre med en masse andre anlægsprojekter den kommende tid. Regeringen bør for alvor overveje, om vedligehold og renovering af infrastruktur som veje og broer m.m. ikke bør fritages for at æde af vores anlægsmåltal. Det vil kun gøre genopretningen dyrere i det lange løb, når vi må vente med at renovere vores veje og broer, fordi vi er bundet til at udføre andre anlægsprojekter i takt med byens udvikling,« siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i pressemeddelelsen fra Københavns Kommune.

Opdateres...