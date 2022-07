Lyt til artiklen

I byretten i Aalborg skal man vente 22 måneder på en byretsafgørelse.

Og det er et kolossalt problem, mener Preben Bang Henriksen, der er retsordfører for Venstre.

Det fortæller han til TV 2 Nord, der bragte historien først.

Ifølge ham problematiserer de lange ventetider nemlig retssikkerheden.

»Det indebærer for eksempel, at vidner ikke kan have samme hukommelse, eller at en håndværker kan være gået konkurs inden da,« siger han til TV 2 Nord.

Derfor foreslår han en udvidelse af reglerne, således at det bliver muligt at dømme folk, der udebliver fra retten. Eller alternativt, at retssagen kan foregå online.

På landsplan tager det mere end 20 og en halv måned at få behandlet en civilsag ved byretten.

Retsudvalget skal det næste halve år undersøge potentielle løsninger.