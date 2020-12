Man kan i øjeblikket forvente længere ventetid end normalt for at få en coronatest.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse på Twitter.

Det er den telefoniske testrekvirering, der er mere presset end normalt i øjeblikket.

»Der er her til formiddag rigtig mange, der ringer ind for at få rekvireret test. Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder på højtryk for at minimere ventetiden. Vi opfordrer til, at man venter med at ringe til lidt senere på dagen, når køen er bragt ned. Vi beklager de eventuelle gener, det måtte medføre,« det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

Der er i øjeblikket rigtig mange, der ringer ind for at få rekvireret test, og derfor er ventetiden længere end normalt. Vi opfordrer til, at man venter med at ringe til lidt senere på dagen. Vi beklager ventetiden. #COVID19dk #dksund https://t.co/AAiKH1Cww6 — Styrelsen for Patientsikkerhed (@STPS_DK) December 7, 2020

Dette gælder også coronaprøver.dk, der i skrivende stund oplever ventetid på omkring 30 minutter.

»​Der er i øjeblikket ventetid. Det skyldes, at der lige nu er mange, der ønsker at besøge siden. Vi beklager,« oplyser coronaprøver.dk.

Den telefoniske testrekvirering er en del af smitteopsporingen, og er kun for personer, der har været i nær kontakt til en smittet.

Det store pres kommer blandt andet efter flere dage med stigende smittetal, hvor Danmark har oplevede henholdsvis 1.745 og 2.115 smittetilfælde de seneste to dage.