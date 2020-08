Danskerne har taget truslen fra coronavirussen alvorligt og lader sig i stigende grad teste.

Det giver af og til en del ventetid, når folk forsøger at bestille tid til test.

Således også fredag morgen og formiddag, når der er en del kø.



Derfor kan du opleve at skulle vente en halv times tid, når du forsøger at logge ind for at bestille en tid.

Heldigvis kan du oplyse din mailadresse og få besked, når det er din tur til at bestille.

Siden er altså ikke gået ned. Der er blot ventetid.

Væbn dig med tålmodighed, så kommer du igennem.

B.T. følger sagen...