Afstandsmarkeringer, ensretninger, skilte, plexiglasafskærmninger, aflukning af udvalgte huse og ekstra personale.

Det er nogle af de ting, som København Zoo havde gjort klar - og investeret i - i håbet om, at de ville få lov til at genåbne i næste uge.

Men torsdag aften kom den lange næse, da det blev offentliggjort, at den (samt landets øvrige) zoologiske have(r) ikke er en del af regeringens fase to og derfor skal vente helt til den 8. juni på at få kunder i butikken.

»Den næste måned kommer til at koste København Zoo over 20 millioner kroner i underskud, og når vi lægger det sammen med tallene tilbage fra den 18. marts, så ender vi altså ud i en helt uoverskuelig økonomisk situation,« siger Jørgen Nielsen, administrerende direktør.



B.T. har sendt en fotograf ud til den zoologiske have for at se, hvor klar den var til at genåbne på en sikker måde. Se billederne herunder:

Blå corona-skilte skulle minde gæster om at holde afstand.

Ensrettede gangveje, som skulle have sikret, at zoo-gæster ikke skulle sno sig uden om hinanden.

Aftegninger i asfalten skulle have sikret, at zoo-gæster ikke kommer for tæt på hinanden.

Op den ene vej og ned den anden.

Zoo-safari og kaninburet er lukket ned med dyre, nye skilte.

Endnu et blåt corona-huske-skilt.

Man må ikke mænge sig med gederne.

København Zoo er i så store økonomiske udfordringer, at de har oprettet en indsamling.

'Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi er meget bekymrede for fremtiden for ZOO København,' skriver København Zoo på Facebook:

'Mange har opfordret til, at vi starter en indsamling,' fortsætter den zoologiske have, som altså har taget opfordringen til sig.

Du kan se opslaget, samt hvordan man donerer penge, herunder: