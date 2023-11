Det er fra tirsdag muligt at tjekke sin forskudsopgørelse for 2024.

Og det er der allerede mange, der har valgt at gøre.

Da B.T. forsøger kl. 6.40, står mere end 14.000 danskere i kø for at komme ind i systemerne hos Skat.dk.

Samtidig er ventetiden på knap en time af den grund.

Forskudsopgørelsen er et budget for din forventede indkomst og skat, som hvert år kan ses i november for det kommende år.

Men som noget nyt kan boligejerne i år også se deres samlede foreløbige boligskat i forskudsopgørelsen.

For som en del af det nye boligskattesystem er grundskylden, som hidtil er blevet opkrævet to gange om året, flyttet ind i opgørelsen.

Det var på forhånd meldt ud, at tirsdag 14. november ville blive dagen, hvor det ville være muligt at tjekke forskudsopgørelserne.

Men faktisk åbnede Skat.dk for adgangen allerede sent mandag aften.