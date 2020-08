»Det er til grin at skulle stå her i flere timer.«

Sådan lyder det fra en frustereret rejsende, der her til aften landede i Københavns Lufthavn efter en ferie i Malaga, Spanien.

Kvinden, der ønsker at være anonym, ankom med sin mand klokken 18.10 og gik direkte ud til lufthavnens testcenter for at blive testet for coronavirus.

Klokken 20.30 - mere end to timer efter at parrets fly landede - er de endnu ikke blevet testet.

Det skyldes, at køen til testcenteret er så massiv, at den har en længde på omkring 300 meter.

»Vi rykkede måske 100 meter på en time. Det går så sindssygt langsomt, at man føler, at man kun rykker sig, når nogen bliver så utålmodige, at de forlader køen,« siger den rejsende feriedansker.

Hun fortæller, at hun og manden flere gange har overvejet at forlade køen, fordi de ikke gider at vente længere.

»Hvis vi skulle have været hentet af nogen, da vi landede, var vi jo blevet nødt til det (at forlade køen, red.), men nu bliver vi her, så vi er på den sikre side,« siger hun.

Kvinden fortæller endvidere, at stemningen blandt folk i køen er forholdsvis god trods frustrationerne over ventetiden.

B.T. har været i kontakt med Københavns Lufthavn, der henviser til Region Hovedstaden.

Det skyldes, at det er Region Hovedstaden, der driver testcenteret, og som dermed står for bemandingen.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Region Hovedstaden.