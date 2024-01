Har du besøgt den lille ferieby Tversted, har du med garanti også besøgt Det Blå Ishus.

Nu må du nøjes med minderne.

Det ikoniske ishus er nemlig snart historie.

Ishuset lukker og bliver snart helt fjernet fra klitterne i det nordjyske ferieparadis.

Det skriver Det Blå Ishus selv på Facebook.

»Kære alle følgere af Det Blå Ishus. Premier Is vandt ikke licitationen fra Hjørring Kommune vedrørende den fremtidige ishusdrift på matriklen,« indledes opslaget, som fortsætter:

»Det betyder – desværre – at Det Blå Ishus lukker efter mere end 125 år. En epoke er slut!«

Turisterne kan dog stadig købe is i området to andre ishuse: Polar Kiosken og Det Grå Ishus.

Det Blå Ishus takker kunderne for opbakning og godt humør.

Kunderne modtager nyheden om lukningen med lige dele vantro og sorg.

»Det er godt nok et tab … mega trist for Tversted og os, som trofast kommer lige netop der for at få is,« skriver en følger på Facebook.

»Det er jo skrækkeligt. Det er jo netop Det Blå Ishus, man vil besøge. Så sørgeligt,« lyder det fra en anden.

»Det er en turistmæssig katastrofe. Så må Hjørring Kommune lave beslutningen om – Det Blå Ishus har altid været der og bør altid være der,« mener en tredje.