En auktion med landsholdstrøjer indbringer 275.000 tusinde til Afghanistans børn. Og en tidligere AaB-spillers trøje indbragte mest.

Da hammerslaget lød, måtte en heldig fan slippe 20.502 kroner for en af Joakim Mæhles kamptrøjer.

Den utrættelige landsholdsstjerne, der kommer fra Østervrå i Brønderslev og har en fortid i AaB, var overrasket over, at hans trøje endte som højdespringeren, har han fortalt til TV 2 Sport.

»Det er jeg selvfølgelig stolt over. Ikke kun, at det er min, der samlede mest, men også at vi som landshold kan være med til at samle penge ind til folk, som har brug for det,« siger Joakim Mæhle til mediet.

Joakim Mæhle blev skarpt efterfulgt af Pernille Harder, hvis trøje indsamlede 18.889 kroner.

Auktionens samlede top 5:

Joakim Mæhle: 20.502 kroner.

Pernille Harder: 18.889 kroner.

Mikkel Damsgaard: 16.500 kroner.

Thomas Delaney :13.600 kroner.

Simon Kjær og Pierre Emile Højbjerg med hver: 12.500 kroner.

Det er Unicef, der står bag auktionen til fordel for Afghanistans børn. Og generalsekretæren i Unicef Danmark, Karan Hækkerup, er begejstret over resultatet:

»Jeg er virkelig glad og stolt over, at så mange danskere greb muligheden for at få fingrene i landsholdenes trøjer, og støtte Unicef's vigtige arbejde for børnene i Afghanistan. Resultatet af auktionen er endnu en imponerende præstation af begge vores landshold, som kommer til at gøre en stor forskel for rigtig mange børn og deres familier,« siger hun.