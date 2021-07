Det kan godt være, at fodboldlandsholdet og resten af Danmark tabte på Wembley onsdag aften.

Men stort set samtidig med, at de danske drenge kæmpede en brag – men forgæves kamp – mod den engelske overmagt, scorede en heldig dansker den helt store gevinst.

I Greve syd for København vandt en heldig kartoffel nemlig hele 7,6 millioner kroner i Vikinglotto.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Den heldige vinder havde investeret sølle 45 kroner i sin kupon, men gevinsten kom altså mangefold igen.

Danske Spil har endnu ikke været i kontakt med vinderen, så det vides ikke, hvad de mange dejlige skattefrie kroner skal bruges til.

Det er fjerde gang i år, at en dansker vinder en milliongevinst i det nordiske lotteri.

Den første gevinst var i april, hvor en heldig spiller fra Rødovre løb afsted med 3,1 millioner. I maj kom turen til Sydsjælland, hvor en næstveder løb afsted med 1,5 millioner. Den seneste vinder i Vikinglotto før i går blev fundet for blot to uger siden, hvor en slagelsebo kunne glæde sig over 7,7 millioner kroner.

Førstepræmiepuljen i Vikinglotto gik desværre ikke i denne omgang, og puljen forbliver derfor på sit maksimale 158 millioner kroner.