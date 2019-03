Landsformanden for Danske Ældreråd har trukket sig med øjeblikkelig virkning fra sin post. Årsagen var endnu et anonymt trusselsbrev i postkassen. »Min familie og jeg kan ikke holde til det.«

Erik Stagsted var indtil i går - 27. februar - landsformand for Danske Ældreråd. Han trak sig med øjeblikkelig virkning, fordi han dagen inden havde modtaget et trusselsbrev i sin postkasse. Igen. Brevet var - ligesom de foregående breve - sendt anonymt.

I brevet, som Erik Stagsted modtog i tirsdags, stod der: »Gid du må kvæles i dit eget lort.«

Det fremgår af et Facebook-opslag, som Erik Stagsted har lavet på sin private profil.

Berlingske skrev i begyndelsen af denne uge om en lang række danske politikere, der ofte oplever at modtage trusler.

Det er trusler, der handler om dem selv, men også trusler, som angår politikernes børn og ægtefæller.

Det er femte gang, at Erik Stagsted har modtaget et trusselsbrev sendt direkte til hans bopæl. Udover de fysiske breve - der alle er poststemplet i København - har han også modtaget adskillige e-mails, hvor det ikke har været muligt at spore afsenderen.

»Da jeg så brevets stempel, måtte jeg tage en meget dyb indånding. Jeg vidste godt, hvad der ventede mig,« siger Erik Stagsted til Berlingske.

Selv om det med den nu afgåede landsformands egne ord var »meget voldsomt« at læse brevet fra i torsdags, så var det i langt højere grad truslen, om, at »et utal af sjællandske ældreråd vil udmelde sig af Danske Ældreråd«, hvis Erik Stagsted valgte at genopstille som landsformand, der fik bægeret til at flyde over og er årsag til, at han melder sig ud.

»Jeg er så engageret i Danske Ældreråd, og organisationen betyder så enormt meget for mig, at jeg ikke vil være årsagen til, at nogen melder sig ud, hvis det virkelig skulle komme så vidt. Det ønsker jeg ikke for Danske Ældreråd,« siger Erik Stagsted.

Hverken jeg eller min familie kan holde til det her. Det kan vi simpelthen ikke.

Begræder beslutningen

På Danske Ældreråds hjemmeside er det også offentliggjort, at Erik Stagsted har trukket sig, men her står der, at det skyldes »personlige årsager«.

Danske Ældreråd takker i samme omgang Erik Stagsted for hans store indsats i bestyrelsen og hans to år som landsformand.

Det er to år siden, at Erik Stagsted blev valgt ind som landsformand i Danske Ældreråd, og siden har det accelereret med trusler. Specielt siden seneste jul har det været slemt. Da han modtog det første brev lige efter nytår, tænkte han ellers, »Herreste Gud, det er nok bare en enlig svale«.

Det var det desværre ikke.

»Det er mange henvendelser - både på mail og breve - hvor der blandt andet har stået, at jeg er komplet idiot og aldrig skulle have været valgt som landsformand. At jeg ikke har haft overblik over noget som helst i organisationen,« siger Erik Stagsted, der er ked af måtte forlade organisationen, selv om han står ved sin beslutning.

Han ved ikke, hvem der står bag brevene, men han er sikker på, at det er en, som er godt inde i organisationen.

Flere af brevene indeholder nemlig informationer, som tyder på, at afsenderen er godt informeret om Danske Ældreråds gøren og laden.

Erik Stagsted er vred over, at mennesker, der lægger et stort stykke frivilligt arbejde, skal stå model til sådanne modbydeligheder, og han vil ikke finde sig i det mere.

»Jeg begræder beslutningen om at forlade Danske Ældreråd, for det er en organisation, som jeg holder meget af. Men hverken jeg eller min familie kan holde til det her. Det kan vi simpelthen ikke,« siger Erik Stagsted.

Erik Stagsted har endnu ikke besluttet sig for, om han vil gøre mere ved sagen.