Ufrivilligt barnløse kan skamme sig over at ønske et barn mere, men tilskud kan hjælpe, siger landsforening.

Det er "uden tvivl en rigtig, rigtig god idé" at give ufrivilligt barnløse par mulighed for at få offentligt tilskud til barn nummer to.

Det mener fertilitetsterapeut Tina Teglgaard, som er talsperson for Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse.

- Mange kæmper for barn nummer to, og det er en rigtig hård kamp. Men det forstår omverdenen ikke altid, og mange siger, at man jo bare må være glad for det barn, man allerede har. Det giver en skyld og skam hos parrene.

- Men det ændrer ikke på, at nogle har en drøm om to børn. Så det her vil gøre det mere legalt at have et ønske om at få en familie på fire, siger hun.

I dag er det ikke muligt for par at få hjælp fra det offentlige med barn nummer to, hvis alle seks behandlingsforsøg fra det første barn er opbrugt, og hvis parret ikke har flere æg på frys.

Læger på området, som DR har talt med, mener, at der på den måde sker forskelsbehandling i sundhedsvæsenet.

Derfor mener flere partier på Christiansborg, som DR har talt med, at det skal være muligt at få hjælp fra det offentlige sundhedsvæsen til at få barn nummer to.

Jo mere samfundet støtter, jo mere okay bliver det at have et ønske om at få et barn mere, og det vil fjerne skyldfølelsen af ikke at sætte pris på det, man har, mener Tina Teglgaard.

/ritzau/