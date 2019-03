Pas på, hvis du parkerer din bil i Sønderjylland. Fremover skal der nemlig udskrives omkring 2.500 flere p-bøder i landsdelen.

Staten skal nu have 70 pct. af parkeringsafgiften imod kun halvdelen tidligere.

Derfor har Parkeringskontrol Syd sat sig som mål, at der i år skal udskrives 10.000 p-billetter i de fire sønderjyske kommuner tilsammen mod 7.457 p-bøder sidste år.

»Det er en kalkule af, hvordan vi får kassen til at stemme. Vi laver ikke overskud på p-kontrollen, så derfor skal vi skrive 10.000 afgifter, før det bliver en nul-løsning,« fortæller Jens-Kristian Mikkelsen, afdelingsleder, Projekt og Anlæg, Sønderborg, til TV SYD.

Øv. Det kan være en dyr fornøjelse at få en p-bøde. Foto: Anders Debel Hansen Vis mere Øv. Det kan være en dyr fornøjelse at få en p-bøde. Foto: Anders Debel Hansen

Sidste år tjente de fire sønderjyske kommuner 3,8 millioner kr. på at udskrive og inddrive de 7.457 bøder.

Når staten nu hæver sin andel fra 50 til 70 procent, betyder det i praksis, at parkeringsvagterne skal udskrive to-tre ekstra p-bøder dagligt.

Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte sidste år at stramme den statslige ordning, så kommuner, der får mange penge i kassen fra p-billetter, får lavere statstilskud.

Hensigten er at undgå, at parkeringsbøder bliver en pengemaskine for landets kommuner, skrev økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille i en pressemeddelelse sidste år.