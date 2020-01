Gaderne i den lille, lollandske landsby Blans er blevet mørklagt.

Årsagen er, at byen eneste to gadelamper er blevet slukket, da man skal spare.

Det skriver TV 2 ØST.

I en ny bekendtgørelse slog Energistyrelsen fast, at der skal sættes måler op på alle gadelamper. Men de målere koster mellem 15.000 og 20.000 kroner.

For Lolland Kommune betyder det, at der skal sættes målere på 50 lamper - men for at spare, har man i stedet valgt at slukke fem af kommunens lamper.

Og det er altså gået ud over landsbyen Blans. Til frustration hos borgerne.

»Jeg tror, at det vil få konsekvenser hen ad vejen. Der er måske nogen, der vil blive ramt af en bil, når de færdes her i mørket. Også børn og ældre, der står og venter på bussen, når der ikke er noget lys. Så det kunne jeg godt forudse, kunne blive en katastrofe på et eller andet tidspunkt,« siger beboeren Bente Bentsen til TV 2 ØST.

Til lokalmediet fortæller formanden for Teknisk Udvalg i Lolland Kommune, Gert Mortensen, at han forstår borgernes frustration, men at det ikke ændrer ved beslutningen.