»Det helvede er slut nu« og »det er en befrielsesdag«.

Der blev brugt store ord, da 40-årige Maria Kiesbye Damborg fra den jyske landsby Bonnet i mandags skulle beskrive følelserne, efter at den chikanerende nabo – kendt som 'Jernstangen' – var blevet dømt til behandling på en psykiatrisk afdeling.

Men i tirsdags gjorde en af Bonnets borgere så en skræmmende iagttagelse, der i den grad skulle så tvivl om, hvorvidt helvedet rent faktisk er slut.

Vedkommende så nemlig 'Jernstangen', der altså i retten blev erklæret sindssyg, befinde sig lidt uden for Bonnet, hvor han opholder sig hos en bekendt.

På fri fod.

»Vi er gået fra at kunne gå på gaden igen, hvor vi nærmest ikke kunne få hænderne ned, til det her nu. Stemningen er tung, og folk er utrygge. Det er et slag i maven,« fortæller Maria Kiesbye Damborg.

'Jernstangen' blev dømt for flere voldelige overfald og massiv chikane, hvilket blandt andet er gået ud over Maria Kiesbye Damborg, der bor ved siden af den nu dømte 50-årige mand.

Det er ikke hende, der så 'Jernstangen' i tirsdags, men landsbyborgerne taler godt sammen efter alle chikanerne og voldssagerne, så rygtet spredte sig hurtigt, og nu er alt desværre tilbage ved det gamle.

»Kirsten, der blev slået ned foran sit arbejde, tør ikke tage hjem alene igen, og hun skrev også i går, at hun da nu 'fuldstændig har mistet troen på systemet'. Og vi andre forstår det heller ikke. Hvordan kan man få en behandlingsdom, men alligevel gå frit rundt? Vi er i chok,« siger Maria Kiesbye Damborg.

Sagen er nemlig den, at Maria – og en række andre borgere, der har været udsat fra 'Jernstangens' vold – har siddet ved vidneskranken og fortalt om alle oplevelserne.

Og netop derfor er frygten endnu større for at møde ham nu, selvom der ikke er sket noget siden i mandags.

»Han er jo blevet erklæret sindssyg, let krænkbar og udadreagerende, så folk er selvfølgelig bange for at møde ham, hvis han kunne finde på at gøre noget. Det har han jo vist et utal af gange, at han kan,« siger hun.

Men kan det virkelig være rigtigt, at den 50-årige mand, der i retten fortalte, at han bare gav sin genbo »en kontrolleret røvfuld« med et vandrør, går frit rundt?

Det korte svar er 'ja'.

B.T. har talt med Midt- og Vestjyllands Politis chefanklager, Kåre Skjæveland, og han oplyser, at det hele handler om en manglende varetægtsfængsling.

En behandlingsdom betyder nemlig ikke, at den dømte bliver taget med på en psykiatrisk afdeling direkte fra retssagen, men at læger og sundhedsmyndigheder først skal vurdere, hvilken behandling der er bedst for vedkommende.

Kan det være rigtigt, at 'Jernstangen' kan gå frit rundt, indtil man finder en psykiatrisk behandling til ham?

Men hvis eksempelvis en morder bliver dømt til behandling, vil han altid have været varetægtsfængslet før retssagen, og derfor ryger han også direkte tilbage til fængslet efter dommen, hvorefter der vil gå en rum tid, før den psykiatriske behandling vil begynde.

»Vi har fået sagen i dag, og vi fuldbyrder den med det samme, hvilket vil sige, at vi underretter psykiatrien, og så går maskineriet i gang. Jeg kan godt forstå, at det er ualmindeligt træls for borgerne i Bonnet,« siger Kåre Skjæveland.

Men betyder det så ikke, at han reelt set kan stikke af, hvis han vil?

»Jo jo, det kan han da godt, men han modtog dommen, og det må jeg tage som et udtryk for, at han godt ved, at der er noget galt, som han skal hjælpes med,« siger chefanklageren.