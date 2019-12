Man skal gå, køre eller cykle længere for at kunne hæve kontanter i en hæveautomat end for ti år tilbage.

Således er der nedlagt 1000 hæveautomater i Danmark siden 2008, oplyser brancheorganisationen Finans Danmark til DR.

Det færre antal hæveautomater er især et tab for landområderne.

Faldet skyldes, at færre bruger kontanter, og fordi automaterne er dyre i drift.

F.eks. viste nylige tal fra Nationalbanken, at kun 16 pct. - altså hver sjette kunde - betaler kontant.

Digitaliseringsdirektør hos brancheorganisationen Finans Danmark, Michael Busk-Jepsen, forudser, at flere automater forsvinder.

»Vores bedste bud er, at man vil komme til at se en nedgang i antallet af pengeautomater. Det er den vej, verden udvikler sig. Når efterspørgslen efter pengeautomater falder, så falder lysten til at sætte dem op selvfølgelig også,« siger han til tv-stationen.

I 2019 er der omkring 2.100 automater tilbage.