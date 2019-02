Torsdag aften stod landmanden Ole Jensen frem og fortalte sin hjerteskærende historie i TV 2-programmet 'Når arven splitter os'.

Undervejs har mere end et par danskere nok siddet med en klump i halsen eller en smule våde øjne.

En af dem var Iben Hejring Jensen, der blev så berørt af programmet, at hun gik på Facebook og startede en gruppe, der skal hjælpe den 70-årige landmand fra Brædstrup.

»Jeg var dybt berørt over, at en 70-årig mand så urimeligvis kunne få revet hele sit livsværk væk i løbet af et splitsekund. Uanset hvad der er op og ned i den sag, må man hjælpe og vise omsorg i sådan en situation,« siger hun til B.T.

Ole Jensen fik lørdag besøg af stifteren af Facebook-gruppen 'STØT 70-årige landmand Ole Jensen fra Brædstrup', Iben Hejring Jensen. Foto: Privatfoto

Allerede efter knap to døgn har gruppen over 2.000 medlemmer, og Iben er lige nu i gang med at få en godkendelse fra indsamlingsnævnet, så alt foregår, som det skal.

»Gruppen er vokset fuldstændig vildt, hvilket blot bekræfter, at vi kan stå sammen, når det gælder. Personligt kan jeg ikke gå i seng og tage en varm dyne over mig velvidende, at Ole blot har ligget med tre tæpper. Det bider hårdt i mit hjerte.«

I TV 2-programmet fortalte Ole Jensen, hvordan han mistede sit barndomshjem, sine marker og sine 400 stykker kvæg som følge af en skilsmisse.

Årsagen skal findes i en ægtepagt, som Ole fik lavet for ti år siden, da han lå dødssyg af lymfekræft. Her skulle ægtepagten sikre hans hustru og søn, når han ikke længere var der.

Men Ole Jensen overlevede mod alle odds sin kræftsygdom. Alligevel endte han med at miste det hele.

I august 2017 fortalte hans kone gennem nemlig, at hun ville skilles efter 43 års samliv, hvor hun i samme ombæring præsenterede ham for den ægtepagt, der ville fratage ham hans livsværk.

I marts sidste år blev han så smidt ud af sin gård af fogeden. Smidt ud fra det sted, hvor han havde boet og arbejdet de sidste 45 år, og som han havde overtaget fra sine forældre.

Nu kan han blot kigge på de kvæg, han har opdrættet siden 1998, ligesom han heller ikke kan få lov til at hente alle sine personlige ejendele i hjemmet. Ikke sit tøj, sine papirer eller sin hovedpude. Ingenting.

Det betyder også, at han har haft de samme par arbejdsbukser på hver dag siden den 21. marts 2018 som en slags demonstration.

»Det er jo hele min livsopsparing, der ligger gemt der. Jeg har jo hverken lavet pensionsopsparing eller noget andet til mig selv. Hver gang jeg har haft 100.000 kroner gennem årene, blandt andet fra arv, er de blevet investeret i landbruget. Jeg vil tro, at jeg har lagt omkring en million i det,« fortæller Ole Jensen blandt andet i TV 2-programmet.

Og det er den historie, som Iben Hejring Jensen blev så påvirket af.

Fredag var hun så i kontakt med Ole selv, der var meget berørt over den massive støtte og opbakning, han har modtaget.

Dagen efter var hun endda også kørt ud til Ole Jensen for at skabe et overblik over, hvad han mangler.

Inden hun tog derud, var hendes indbakke allerede fyldt med beskeder fra folk, der ville hjælpe og donere ting som tøj, hundefoder, vin og en seng.

I dag bor Ole Jensen på et landsted cirka syv kilometer fra sit tidligere hjem, hvor han bor til leje, indtil sagen bliver afgjort.

I programmet fremgår det, at Ole Jensens ekskone og søn ikke har ønsket at medvirke. Deres advokat oplyser, at de er helt uenige i hans udlægning af sagen.