En opmærksom gårdejer blev i sidste uge sendt på en mindre jagt, da en lyd fangede hans opmærksomhed.

Det førte til en redningsaktion med et dynebetræk, en lang krog og et opkald til 1812.

Lyden var en miavende kattekilling, som havde forvildet sig ind i tørringsanlægget til en kornsilo, skriver Dyrenes Beskyttelse på Facebook.

Nærmere bestemt et rør i tørringsanlægget, som var gravet ned i jorden.

En falckredder ved navn Christian kom hurtigt frem for at se situationen an.

Han frygtede i første omgang, at 'killingen ville kravle for langt ned i røret og derfor ikke være til at redde', skriver Dyrenes Beskyttelse.

Men ved hjælp af et dynebetræk og en krog lykkedes det ham altså at få katten op.

Katten er nu i sikkerhed på Dyrenes Beskyttelses internat i Nordjylland og plejes, før den skal bortadopteres.