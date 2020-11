Mette Frederiksens lovbrud i mink-skandalen har fået cirka 850 landmænd op i det røde felt. Derfor vil de lørdag morgen demonstrere i deres traktorer i henholdsvis Aarhus og København for at skabe opmærksomhed på problemet.

En af landmændene er Jørgen Brønd fra Horsens. Han kører kl. 06.30 mod Aarhus sammen med en række andre landmænd, hvor de vil være med til demonstrationen, der hedder 'Folkestyret hylder grundloven'.

En sag, der er vigtig for ham, fordi han føler, at politikerne har holdt ham for nar. Det skriver TV2 Øst.

»Mette Frederiksen bliver nødt til at gå af. Det vigtigste er, at grundloven bliver overholdt, men det gør den ikke, og det er vores regering, der står for lovbruddet, så må man jo gå af. Det, mener jeg, er prisen for det her. Hun må udskrive valg,« siger Jørgen Brønd til B.T.

Det er som sagt mink-skandalen, der har fået Jørgen Brønd og de andre landmænd til at demonstrere. Efter Mette Frederiksen i starten af november beordrede alle mink aflivet af frygt for coronamutationen 'cluster 5', er det nemlig kommet frem, at det var en ulovlig ordre.

Hun havde ikke ret til at beordre raske mink aflivet. Alligevel gik der tre dage, fra da statsministeren blev opmærksom på lovbruddet, til minkavlerne fik af vide, at de ikke SKULLE aflive deres mink, men at det blot var en opfordring.

Jørgen Brønd er dog ikke selv minkavler, han er svineproducent. Alligevel føler han sig angrebet af regeringen. For det handler nemlig ikke bare om mink. Det handler - ifølge Jørgen Brønd - om, at befolkningens rettigheder er på spil, og at demokratiet bliver udfordret, når regeringen bryder grundloven.

»Jamen, hvis det er sandt, at cluster 5 er farlig for en vaccine, så mener jeg da, at man i princippet skal tage action på det. Det, jeg så kan anke over, er, at hun (Mette Frederiksen red.) ikke gør det med lovhjemmel. Mette Frederiksen har klaret det så dårligt og handlet enerådigt.«

Der er på baggrund af alt dette, at Jørgen Brønd nu i selskab med 850 andre landmænd står sammen om og demonstrere for grundloven.

Faktisk gør Mette Frederiksens håndtering af mink Jørgen Brønd decideret ked af det. For han er stolt af det danske demokrati, men nu ser han det smuldre:

»Vi skal stå sammen om grundloven. Den er vores demokrati bygget på. Jeg føler mig afmægtig og ked af det. Jeg synes, at grundloven er så kraftigt under pres. Det land og system, som jeg er opvokset under, den tro, jeg har på demokratiet, har fået et knæk.«

Demonstrationen finder som sagt sted to steder. I Aarhus og i København. Den store opbakning til demonstrationen har fået Københavns Politi til at varsle om trafikale udfordringer med køer.



»Derfor opfordrer vi bilister til at finde alternative ruter eller måske overveje at benytte kollektiv transport i stedet,« siger politiinspektør Tommy Laursen.

Klokken cirka 10 vil traktorerne blive ledt ind i København via tre indfaldsveje: Gammel Køge Landevej, Roskildevej og Frederikssundsvej.

At demonstrationen netop skal foregå i traktorer er for at skabe opmærksomhed og gøre demonstrationen mere synlig. Selvom det er et stort og spændende event, er det dog med blandede følelser for Jørgen Brønd:

»Jeg er ked af, at det er nødvendigt,« siger Jørgen Brønd.