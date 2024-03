I landbruget rumler trangen til at lade deres traktorer speede op i utilfredshed med kommende klimaudspil.

Det kan ende med store traktordemonstrationer i hovedstaden og andre steder i landet, hvis tilstrækkeligt mange landmænd har fået nok af miljøkrav og politikeres ønske om en CO2-afgift på landbruget.

Landbruget tegner sig for godt 20 procent af den danske udledning af C02.

Onsdag afleverer det regeringsnedsatte Svarer-udvalg efter længere tids forsinkelse sit bud på en C02-afgift for landbruget.

- Vi vil ikke som det eneste land i Europa acceptere nogen som helst afgifter på de biologiske processer, som handler om bøvser og prutter fra køer og grise, siger Peter Kiær.

Han er formand for Bæredygtigt Landbrug, som fra sin stiftelse i 2010 har været den rebelske landbrugsorganisation, der ofte har udfordret storebroren Landbrug & Fødevarer.

- Vi rykker ikke løs med demonstrationer før, der er politiske udmeldinger, om hvor det bevæger sig hen. Men hvis politikerne vil lave en CO2-afgift for landbruget, tror jeg, at landmændene har fået nok, siger Peter Kiær.

En anden markant landbrugsfraktion med stor erfaring i demonstrationer er Agerskovgruppen stiftet af Jens Peter Aggesen.

Han og hans 200 medlemmer er dybt bekymrede og klar, hvis onsdagens udspil er uspiseligt for landbruget.

- Vi er på stikkerne, for vi kan ikke blive ved med at affinde os med alt muligt, som nedlægger vores landbrug. Vores lunte er kort, og vi bliver nok de første, der rykker, siger han.

Formand Peter Kiær fra Bæredygtigt Landbrug vil muligvis bakke op.

- Vi kan ikke udelukke, at vi kører med, hvis Agerskovgruppen kører. Og vi kan heller ikke udelukke, at det bliver i flere store byer, og at det bliver blokader, siger han.

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, maner til ro og opfordrer til forhandle i stedet.

- Vi går ind i forhandlingerne med ønsket om, at vi kan finde holdbare løsninger, der rækker langt frem i tiden. Med regeringsgrundlaget in mente har jeg tillid til, at vi har målet om de langtidsholdbare, grønne løsninger, mens vi fastholder og udvikler en stærk fødevareproduktion i Danmark, siger han.

