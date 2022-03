»De oplever noget, som de aldrig har oplevet før. Det gør, at de står tilbage og ikke ved, hvordan de skal reagere.«

Jørgen Cæsar Jensen, der er virksomhedsrådgiver i Agri Nord, et rådgivningsfirma for landmænd, har travlt som aldrig før.

Som følge af krigen i Ukraine er der kommet en markant prisstigning på korn

Og det efterlader landmænd med en enorm følelse af usikkerhed og frygt for fremtiden, hvilket Jørgen Cæsar Jensen oplever dagligt. Det er blandt andet ham, der på bedste vis skal rådgive de frustrerede landmænd.

»Det er så ekstremt det her, og det frustrerer dem. Vi oplever vel, at dobbelt så mange ringer ind i forhold til det normale,« siger Jørgen Cæsar Jensen og siger, at det er »flere end ti landmænd om dagen«.

Han forklarer, at Ukraine og Rusland er to store kornkamre i landbruget. Ifølge LandbrugsAvisen står landene for 30 procent af klodens eksport af hvede.

Og som følge af krigen er priserne på korn nærmest i himmelflugt. 100 kilo korn koster cirka 300 kroner lige nu – for et par uger siden var prisen omkring de 170 kroner, siger Jørgen Cæsar Jensen.

»Typisk når man er landmand, så handler man enten på halv eller hel årsbasis. Og det er det, man nu ringer og søger god råd om.«

»For usikkerheden er langt større. Hvis man vil købe på lang sigt, så forudsætter det jo, at prisen på fødevarer stiger, så det kan løbe rundt. Så selvfølgelig har det en betydning, men vi kan desværre ikke løse det. Vi kan kun give råd.«

Og i værste fald kan de ekstreme priser få konsekvenser for landmændene. Det vurderer Mads Waidtløw, chefkonsulent for SvineXperten.

»Det kan ikke afvises, at nogle må konkurs. De er i en situation, hvor produktionen koster penge – så for nogle, er det rimelig alvorligt,« siger han til P4 Nordjylland.

Jørgen Cæsar Jensen og hans kollegaer repræsenterer omkring 1.000 landmænd i Nordjylland.