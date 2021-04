15 danske og 100 europæiske landbrug afprøver lige nu en sensor, der skal nedbringe brugen af pesticider.

15 danske og 100 europæiske landbrug er i øjeblikket ved at afprøve en ny sensor, der kan hjælpe med at nedbringe brugen af pesticider.

Den optiske sensor kan måle marker for, hvor mange skadelige insekter og hvor mange gavnlige insekter der er.

Hvis antallet af skadelige insekter er lavt, er der nemlig ikke nødvendigvis grund til at sprøjte med pesticider, der rammer både de skadelige og de gavnlige insekter.

Klas Rydhmer, der er ph.d.-studerende ved Københavns Universitet og sammen med virksomheden FaunaPhotonics står bag sensoren, forklarer, at opfindelsen forhåbentlig kan nedbringe brugen af pesticider.

- Forhåbentlig kan vi bruge målingerne i stedet for at bare at sprøjte for en sikkerheds skyld, siger Klas Rydhmer.

/ritzau/