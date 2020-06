Motorcyklister, der drøner afsted med en fart på over 130 kilometer i timen, er blevet set flere gange på Snekkerupvej nord for Ringsted.

Og det har nu skabt utryghed blandt flere af landevejens beboere.

Det skriver TV2 ØST.

»Det er utrygt. Vi ligger faktisk på en cykelrute mellem Lejre og Vigersted Kirke, hvor folk cykler, børn ridder på heste, og der render rådyr rundt her i området,« siger Michael Rosenmark, der bor på Snekkerupvej.

Han har flere gange filmet de fartglade motorcyklister, når de har kørt forbi hans hus, og derfor har han også kontaktet både politiet og Ringsted Kommune for at stoppet vanvidskørslen.

Borgmester i Ringsted Kommune, Torben Lollike (R), er opmærksom på problemet, men ifølge ham kan kommunen ikke gøre så meget ved problemet, da det foregår uden for byområdet.

Over for TV2 ØST fortæller han dog, at Ringsted Kommune vil have mere dokumentation, og derfor vil de nu gå ind i sagen og undersøge, hvor mange motorcyklister det drejer sig om.

Hastighedsgrænsen på Snekkerupvej er 80 kilometer i timen.