Medlemskaber i Fitness World sættes på pause, mens centre lukkes på grund af virusudbrud.

Danmarks største fitnesskæde, Fitness World, lukker alle centre fra torsdag morgen og frem til 27. marts på grund af regeringens virusanbefalinger.

Det skriver Fitness World på sin hjemmeside.

Kæden har ifølge sin egen hjemmeside over 470.000 medlemmer.

Alle medlemskaber sættes på pause i perioden.

Det betyder, at medlemmer ikke skal gøre noget aktivt, skriver Fitness World i en mail til sine medlemmer.

- Myndighederne har onsdag aften informeret yderligere omkring den alvorlige situation i Danmark og regeringen har bedt alle om at vise ansvar, skriver kæden på sin hjemmeside.

I Danmark er 514 personer smittet med virusset, heraf er to indlagt på intensivafdeling. Over 1300 er i karantæne på grund af coronavirusset.

Et af initiativerne til at mindske smitte, som blev annonceret onsdag, er, at regeringen fra næste uge vil forbyde alle indendørs forsamlinger på over 100 personer.

/ritzau/