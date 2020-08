Bassen er forstummet på Discoteque Tordenskiold i Kolding. Og sådan har det været i måneder.

Og med politikernes udmelding om, at natklubber ikke er en del af fase 4 af genåbningen, ser det ud til, at bassen forbliver tavs i det sydøstjyske.

Medejer af af Discoteque Tordenskiold - som er den natklub i landet, der har eksisteret længst tid på samme adresse med samme navn - er i chok over, at natklubberne heller ikke denne gang var med på politikernes idé om, hvad der får lov til at åbne.

»Selvfølgelig forstår jeg, at man skal tage hensyn til smittespredningen, der er steget på det seneste, og det bakker vi også op om. Men det er jo for åndssavgt ikke at lade os åbne, når det alligevel foregår derude i sommervarmen,« siger Thomas Lunderskov.

Thomas Lunderskov (tv) med komagnon Carsten Blicher. Foto: Thomas Lunderskov

Diskoteksejeren henviser til, at der rundt omkring på barer, caféer eller ude i det fri er natklubsfest-lignende tilstande, hvor folk drikker og danser tæt til den lyse morgen.

»Den type fester findes jo allerede. De er nu bare blevet rykket frem, så de starter lidt før på barerne eller værtshusene,« lyder det fra Thomas Lunderskov.

Han mener desuden, at politikerne direkte tager brødet ud af munden på natklubberne, når de med de nye regler i fase 4 af genåbningen lader restauranter og barer - herunder værtshuse - holde åbent til klokken 02.00.

Tidligere skulle der være lukket og slukket ved midnat.

Synes du, at natklubberne burde åbnes?

»Vi håbede på, at vi ville være en del af genåbningen. Men vi havde på ingen måde forventet, at når man udskød vores åbning, at man så samtidig forbedrede vores konkurrenters muligheder ved at give dem langt bedre forhold. De er jo næsten tilbage på normale forhold nu,« siger Thomas Lunderskov og henviser til barerne og deres nye lukketid klokken 02.00.

De to timers ekstra åbningstid er dog betinget af, at man stopper med at lukke nye gæster ind efter klokken 23.00.

Justitsministeren kom jo ellers med en lille håndsrækning, hvor natklubber kan omdanne sig til barer inden for de sundhedsfaglige retningslinjer. Hvorfor gør I ikke bare det?

»Det kan vi ikke. Alle natklubber er jo indrettet til fest og dans. Det er derfor, vi er en natklub. Hvis vi stiller klapborde og plastikstole på dansegulvet, vil det jo være som at gå på restaurant uden borde.«

Peter Wessel Tordenskiold pryder væggene inden for på Tordenskiold Discoteque i Kolding.

»Desuden er vores sted godkendt til 200 personer. Hvis det kun er halvdelen, der må komme ind, kommer det til at virke tomt, og det er aldrig en god fest. Det er jo heller ikke sjovt at sidde på dansegulvet i stedet for at danse. Det ville være en dårlig reklame for os, fordi vi ikke lever op til det brand, vi nu engang er.«

Håber på kompensation

Nu når det ikke bliver til den åbning, Thomas og co. på Discoteque Tordenskiold havde håbet på, krydser Thomas Lunderskov i stedet fingre for, at politikerne i ugen, der kommer, finder frem til, hvordan de mange natklubber skal kompenseres.

»Vi forventer stærkt, at hjælpepakkerne fortsætter, men vi appellerer til, at man i stedet for at omkostnings-kompensere gør det til en indtjenings-kompensation.Det synes vi er mest fair. Det er ikke vores skyld, at smittetallene stiger, men det er os, der bliver straffet.«