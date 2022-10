Lyt til artiklen

35-årige Brian Bjerregaard kan ikke undgå at blive påvirket, når han ser sine kollegaer dreje nøglen om.

Adskillige butikker og virksomheder er for tiden tvunget til at tage den sværeste beslutning eller foretage voldsomme ændringer for at komme gennem energikrisen.

Men borgere i Agerbæk i Sydvestjylland, der for nylig har måttet se deres lokale bager og Fakta-butik lukke, skal for nu ikke bekymre sig om at stå uden købmand.

Det ansvar tager Brian Bjerregaard, der driver Min Købmand i byen, gerne på sig. Noget, han tidligere har fortalt til JydskeVestkysten.

»Det er rigtig træls for mange lige nu, men vi holder hovedet over vand. Vi har stadig et godt liv, og vi forsøger at udvikle os hele tiden, også efter hvad kunderne efterspørger,« siger han til B.T.

»Så jeg har brugt penge på at fremtidssikre mig selv og mine 25 ansatte.«

Og penge, kan man roligt sige, at Brian Bjerregaard har brugt.

For et par år siden investerede han 14 millioner kroner i sin butik. Ombygninger, ekstra plads og flere varenumre skulle sikre fremtid. Nu er det helt store spørgsmål: Er frygten for at lukke ekstra stor, når han kigger i sine investeringer?

Det korte svar er nej – indtil Brian Bjerregaard tilføjer et men.

»Men selvfølgelig ser jeg mørke skyer. Det gør vi alle sammen for tiden, tror jeg. Heldigvis er jeg i en by med meget aktivitet, hvor der stadig er en skole op til 9. klasse.«

»Og man kan sige, at de investeringer, jeg foretog, var før krisen. Renten var god, og materialerne var ikke steget meget. Jeg skal nok komme igennem det, men det er klart, energikrisen har taget det sjove ud af bundlinjen.«

Det er særligt inflationen, energikrisen og tilbageholdende forbrugere, der slukker lysene hos forretningsdrivende landet over.

Brian Bjerregaard tilføjer, at han da også er påvirket.

Hans elpris i september løb op i 80.000 – i september sidste år var den på 20.000. Derfor slukker han for al unødvendig belysning, ligesom han intenst følger vare- og kundeudviklingen.

»Hvis kunder eksempelvis ønsker at holde lidt mere på pengene, så må vi omstille os i forhold til varer og priser. Men jeg ville da også hellere bruge pengene på flere medarbejdere frem for en stor elregning.«

»Lige nu kigger vi ikke ind i underskud. Men det er klart, at vi bevæger os op ad en bakke, og på et tidspunkt går den igen. Vi håber bare ikke turen op bliver alt for lang.«

Kommer det bag på dig, at du kan holde den kørende, når vi ser, hvilken situation vi står i i dag?

»Jeg tror, vi alle har vores måde at gøre det på – og alle købmænd driver virksomhed på hver sin måde under forskellige omstændigheder. Nogle står i andre markeds- og konkurrencesituationer end jeg, da jeg er eneste købmand i byen.«

»Helt grundlæggende har jeg stor respekt for alle, der kæmper og forsøger at komme gennem denne krisetid. Lad os håbe, det stabiliserer sig snart.«

1. januar 2022 havde Agerbæk 1.285 indbyggere.