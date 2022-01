Det er med stor ærgrelse, at landdistrikterne har set de tvungne udflytningsplanerne igennem fra flere uddannelsesinstitutioner i storbyerne.

Ét universitet får dog et særligt anerkendende nik for at tage Folketingets aftale om udflytning af uddannelser seriøst.

»Blandt andet SDU er et godt eksempel på et universitet, som ønsker at være til stede i hele regionen,« siger Steffen Damgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, der roser universitetet for sin velvilje i en pressemeddelse.

»Det er godt både for de unge, der ønsker at tage en uddannelse tættere på deres bopæl, og for de omkringliggende virksomheder og offentlige arbejdspladser, der får lettere ved at rekruttere medarbejdere,« siger formanden.

B.T. har tidligere beskrevet Syddansk Universitets udflytningsplaner, der blandt andet indebærer, at bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab flyttes til universitetets campus i Slagelse, mens et større antal pladser fra kandidatuddannelserne i Data Science samt Journalistik flyttes til Kolding.

Samtidig lyder forslaget fra universitet med hovedsæde i Odense at oprette en ny engelsksproget kandidatuddannelse i Statskundskab i Sønderborg.

»Jeg havde håbet, at flere universiteter var gået mere positivt ind i opgaven,« siger Steffen Damsgaard og tilføjer:

»At universiteterne har set sig nødsaget til lukke en væsentlig del af studiepladserne fremfor at udflytte dem til nytte for de mange unge uden for storbyerne ærgrer mig.«

Blandet andet har Københavns Universitet tidligere meldt ud, at de primært kommer til at lukke studiepladser fremfor at udflytte dem.

»Det er dyrt og vanskeligt at flytte universitetsuddannelser til provinsen og at få forskerne til at flytte med. Vi undgår nok ikke at lukke nogle uddannelser,« siger rektor Henrik C. Wegener fra Københavns Universitet i en pressemeddelse 13. oktober 2021.

I udflytningsaftalen, som en bred vifte af partier i Folketinget vedtog i juni 2021, lyder det, at universiteterne skal reducere eller udflytte optaget i de fire største byer med 10 procent. 20 procent af Syddansk Universitets optag er i forvejen uden for Odense.

Med i universitetets planer er dog også, at 330 studiepladser lukkes i Odense. Det forventes, at den endelig plan for Syddansk Universitet og andre danske universiteter falder på plads i løbet af foråret 2022.